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Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 3 y dónde ver partidos del torneo
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 continúa con vibrantes encuentros este fin de semana. Universitario de Deportes lidera el certamen y Alianza Lima también está en racha.
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 continúa este fin de semana y se nos vienen vibrantes encuentros. Universitario de Deportes es líder tras su inicio arrollador y Alianza Lima también está al acecho. A continuación, repasa la programación de la jornada 3 del certamen que se juega íntegramente en el coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Las 'Pumas' vienen de ganar sus dos primeros partidos por 3-0 y se ilusionan con que esta temporada pueda ser la que al fin sumen su primera estrella. El rival a vencer en esta fecha será Olva Latino, escuadra a la que buscarán superar para sostenerse en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto.
Por su parte, el cuadro blanquiazul también suma dos triunfos consecutivos en el arranque del torneo, aunque ambos conseguidos de forma ajustada por 3-2. En esta tercera jornada, el conjunto íntimo saltará al campo de juego para medirse ante Circolo Sportivo Italiano con la consigna de plasmar una actuación más solvente.
En cuanto a los otros candidatos al título nacional, Regatas Lima, que viene de perder el clásico con Alianza Lima, medirá fuerzas contra Atlético Atenea, mientras que la Universidad San Martín rivalizará ante Deportivo Géminis en un cruce que promete sacar chispas de principio a fin.
Alianza Lima se impuso a Regatas en el clásico de vóley
Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación fecha 3 del torneo
Sábado 31 de octubre
• 2.45 p. m. | Universidad San Martín vs. Deportivo Géminis
• 5.00 p. m. | Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka
• 7.00 p. m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima
Domingo 1 de noviembre de 2026
• 2.15 p. m. | Perú Sub 19 vs. Rebaza Acosta
• 4.30 p. m. | Regatas Lima vs. Club Atlético Atenea
• 6.30 p. m. | Universitario de Deportes vs. Olva Latino
¿Dónde ver Liga Peruana de Vóley 2026-27?
Todos los partidos son transmitidos por Latina, a través de la TV, app y web oficial. Asimismo, también puedes seguir los encuentros por el Facebook de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
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