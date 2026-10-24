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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados de la fecha 2
Revisa acá cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y los resultados de la segunda jornada.
Este fin de semana se realizará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tendrá partidos electrizantes. Por ejemplo, se jugará el clásico entre Alianza Lima vs Regatas Lima, luego San Martín enfrentará a Deportivo Soan y Universitario se medirá con Deportivo Wanka. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
|Puesto
|Club
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|1
|Deportivo Wanka
|1
|1
|0
|3
|2
|San Martín
|1
|1
|0
|3
|3
|Universitario
|1
|1
|0
|3
|4
|Atenea Lima
|1
|1
|0
|3
|5
|Regatas Lima
|1
|1
|0
|3
|6
|Alianza Lima
|1
|1
|0
|2
|7
|Rebaza Acosta
|1
|0
|1
|1
|8
|Deportivo Géminis
|1
|0
|1
|0
|9
|Olva Latino
|1
|0
|1
|0
|10
|Deportivo Soan
|1
|0
|1
|0
|11
|CS Italiano
|1
|0
|1
|0
|12
|Perú Sub-19
|1
|0
|1
|0
*3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.
Programación y resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Sábado 24 de octubre
- 14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino
- 17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea
- 19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima
Domingo 25 de octubre
- 14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan
- 16.30 | Círcolo Sportivo Italiano vs Géminis
- 18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka
Precio de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿dónde comprarlas?
Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde los 25 hasta los 45 soles. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.
- General Sur: 25 soles
- General Norte: 25 soles
- General Oriente: 25 soles
- General Occidente: 25 soles
- Sur Preferente: 30 soles
- Norte Preferente: 30 soles
- Oriente Preferente: 45 soles
- Occidente Preferente: 45 soles.
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD).
¡Vamos al Circo!
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