Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados de la fecha 2

Este fin de semana se realizará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tendrá partidos electrizantes. Por ejemplo, se jugará el clásico entre Alianza Lima vs Regatas Lima, luego San Martín enfrentará a Deportivo Soan y Universitario se medirá con Deportivo Wanka. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Puesto Club PJ PG PP Puntos 1 Deportivo Wanka 1 1 0 3 2 San Martín 1 1 0 3 3 Universitario 1 1 0 3 4 Atenea Lima 1 1 0 3 5 Regatas Lima 1 1 0 3 6 Alianza Lima 1 1 0 2 7 Rebaza Acosta 1 0 1 1 8 Deportivo Géminis 1 0 1 0 9 Olva Latino 1 0 1 0 10 Deportivo Soan 1 0 1 0 11 CS Italiano 1 0 1 0 12 Perú Sub-19 1 0 1 0

*3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.

Programación y resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 24 de octubre

14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino

17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea

19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima

Domingo 25 de octubre

14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan

16.30 | Círcolo Sportivo Italiano vs Géminis

18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka

Precio de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿dónde comprarlas?

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde los 25 hasta los 45 soles. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.

General Sur: 25 soles

General Norte: 25 soles

General Oriente: 25 soles

General Occidente: 25 soles

Sur Preferente: 30 soles

Norte Preferente: 30 soles

Oriente Preferente: 45 soles

Occidente Preferente: 45 soles.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD).