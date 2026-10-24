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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados de la fecha 2

Revisa acá cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y los resultados de la segunda jornada.

    Gary Huaman
    Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
    Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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    Este fin de semana se realizará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tendrá partidos electrizantes. Por ejemplo, se jugará el clásico entre Alianza Lima vs Regatas Lima, luego San Martín enfrentará a Deportivo Soan y Universitario se medirá con Deportivo Wanka. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados.

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    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    PuestoClubPJPGPPPuntos
    1Deportivo Wanka1103
    2San Martín1103
    3Universitario1103
    4Atenea Lima1103
    5Regatas Lima1103
    6Alianza Lima1102
    7Rebaza Acosta1011
    8Deportivo Géminis1010
    9Olva Latino1010
    10Deportivo Soan1010
    11CS Italiano1010
    12Perú Sub-191010

    *3 puntos por victoria 3-0 y 3-1, 2 puntos por victoria 3-2 y 1 punto por derrota 3-2.

    Programación y resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Sábado 24 de octubre

    • 14.45 | Perú Sub 19 vs Olva Latino
    • 17.00 | Rebaza Acosta vs Atenea
    • 19.00 | Regatas Lima vs Alianza Lima

    Domingo 25 de octubre

    • 14.15 | U. San Martín vs Deportivo Soan
    • 16.30 | Círcolo Sportivo Italiano vs Géminis
    • 18.30 | Universitario vs Deportivo Wanka

    Precio de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: ¿dónde comprarlas?

    Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus y van desde los 25 hasta los 45 soles. A continuación, podrás conocer cuánto cuestan.

    • General Sur: 25 soles
    • General Norte: 25 soles
    • General Oriente: 25 soles
    • General Occidente: 25 soles
    • Sur Preferente: 30 soles
    • Norte Preferente: 30 soles
    • Oriente Preferente: 45 soles
    • Occidente Preferente: 45 soles.

    ¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD).

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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