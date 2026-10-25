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Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: horario y canales de la fecha 2

Por la fecha 2 de la Fase 1, Universitario enfrentará a Wanka en el mítico Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Revisa la programación del encuentro.

    Antonio Vidal
    Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley
    Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley | Composición Líbero
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    La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 continúa con su segunda jornada de la primera fase y tendrá como uno de sus encuentros al duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Wanka. Ambos equipos buscarán sumar una nueva victoria en el campeonato, en un partido que promete emociones para los aficionados al vóley nacional. Por lo que en esta nota te presentamos la programación.

    Comenzó la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con vibrantes partidos

    PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de partidos de la fecha 2

    ¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Wanka?

    Las Leonas se enfrentarán a Wanka este domingo 25 de octubre de 2026, por la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El encuentro se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

    Universitario vs Deportivo Wanka: Horarios del partido

    El compromiso entre Universitario contra Wanka se podrá seguir desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios del partido para que lo puedas seguir estando fuera del país:

    • Perú: 6.30 p. m.
    • Colombia: 6.30 p. m.
    • Ecuador: 6.30 p. m.
    • México (CDMX): 6.30 p. m.
    • Bolivia: 7.30 p. m.
    • Venezuela: 7.30 p. m.
    • Argentina: 8.30 p. m.
    • Chile: 8.30 p. m.
    • Uruguay: 8.30 p. m.
    • Brasil: 8.30 p. m.

    ¿Qué canal transmite Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO?

    El partido será transmitido EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por la página web y la aplicación de Latina, así como mediante las plataformas digitales de la Liga Peruana de Vóley y la Federación Peruana de Vóley. Recuerda que en Diario Líbero te llevaremos el punto a punto del encuentro.

    Universitario vs Deportivo Wanka: Previa del partido

    Universitario llega a este compromiso luego de vencer por 3-0 a Deportivo Soan en su primera presentación. El equipo crema se impuso con parciales de 25-13, 25-17 y 25-19, resultado que le permitió comenzar la campaña con confianza y sumar sus primeros puntos en la competición.

    Por su parte, Deportivo Wanka también consiguió una victoria en su estreno, tras superar por 3-0 a Perú Sub 19. El conjunto buscará repetir esa actuación frente a la 'U', en un enfrentamiento que será importante para ambos clubes en sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de esta primera etapa.

    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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