Mauro Cantoro pidió a ex Alianza Lima como directivo de Universitario: "Tiene cosas positivas"

Universitario de Deportes ha logrado salir campeón tres veces consecutivas tras una buena gestión deportiva y administrativa; sin embargo, en 2026 el rendimiento de ambas partes fue decayendo y se fue viendo reflejado en los resultados. Es por eso que, Mauro Cantoro, exjugador crema, pidió que el club contrate al exfutbolista de Alianza Lima como director deportivo: estamos hablando de Aldo Corzo.

Mauro Cantoro solicitó a exjugador de Alianza Lima como director deportivo de Universitario

En conversación con los panelistas del programa 'Desmarcados' del canal Denganche, Cantoro pidió a Corzo como nuevo directivo de Universitario luego de concluir su contrato como futbolista en diciembre de 2026.

El exjugador del conjunto merengue afirmó que el defensa no requiere una preparación específica inmediata para ocupar el cargo de director deportivo, pues cuenta con la experiencia de haber defendido durante 9 años los colores del club, conoce a fondo lo que significa sentirse crema y puede fichar con criterio a los nuevos futbolistas que lleguen.

Mauro Cantoro pidió a Aldo Corzo como nuevo director deportivo de Universitario

“¿Corzo acaba contrato a fin de año? Termina como jugador y, a los 20 segundos, le das el puesto de gerente deportivo. ¿Estudios? ¿Para qué? ¿Para saber cómo contratar? Lo que tenga que estudiar lo va a hacer. Tiene más cosas positivas que negativas para darle ese puesto", afirmó.

"Barco tenía experiencia y miren cómo le fue. Corzo es un tipo honesto, ha sido capitán por mucho tiempo y conoce todo en la 'U'. Si se dedica a la gestión deportiva y ve netamente lo futbolístico, tranquilamente puede hacerlo", finalizó.

Cabe señalar que, antes de incorporarse a Universitario, entre 2009 y 2010, Aldo Corzo defendió la camiseta de Alianza Lima. Más adelante, el zaguero pasó al cuadro crema, donde actualmente se consolida como una de sus figuras y ejerce la capitanía del club.

¿Cómo le va a Aldo Corzo en Universitario?

Corzo llegó a Universitario de Deportes en 2017 procedente de Deportivo Municipal y, desde entonces, ha permanecido en la institución crema. En ese periodo, ha levantado tres títulos consecutivos como capitán y ahora apunta a conquistar el cuarto en 2026. Tras nueve temporadas en el club, el defensor registra 273 partidos disputados, 19 goles anotados y 15 asistencias.