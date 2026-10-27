Liga 1 2026: se confirmó cuándo se jugará la última fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura está de candela y todo apunta a que el campeón se conocerá recién en la última jornada, esto por lo apretado que está la tabla de posiciones y por tener varios equipos con chances de adjudicarse el segundo certamen de la edición 2026 de la Liga 1.

La jornada 17 aún no se programó, pero se sabe que se disputará inmediatamente después de la próxima fecha FIFA. Recientemente se reveló cuándo se jugarían los partidos que podrían decidir no solo al campeón del Clausura, también los que juegan play off, ya sea por el título o el cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores.

De acuerdo a lo revelado por el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 MAX, los encuentros de la jornada final se disputarán el domingo 22 de noviembre, solo días después de los encuentros de Perú ante Bolivia y un rival todavía por confirmar.

"El 13 y 17 de noviembre va a jugar la selección peruana. Es imposible, por tanto, que la última fecha se juegue el (sábado) 21. Todo se jugará el domingo 22", dijo el comunicador.

Falta definir si tendremos playoff por el título o el subcampeonato

Recordemos que el campeonato se detiene el domingo 8 de noviembre para que los jugadores convocados de la Bicolor se sumen a los entrenamientos de Mano Menezes.

¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1 2026?

Las semifinales de ida serán programadas para el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta se disputarán el 3 o 4 de diciembre. De darse este escenario, las finales por el título se jugarán el 8 y 13 de diciembre.

En caso de haber final directa, la primera batalla por el campeonato se jugará el 29 de noviembre y la gran definición que coronará al campeón será el 6 de diciembre.