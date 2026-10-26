Universitario se perfila a firmar a futbolista chileno hasta 2028: "Negociaciones avanzadas"

Universitario de Deportes quiere romper el mercado de fichajes y ganar el título nacional de las próximas temporadas de la Liga 1. Por eso, desde el club crema ya mantienen negociaciones avanzadas con un futbolista chileno y le ofrecen un contrato hasta 2028: estamos hablando del arquero Miguel Vargas.

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Universitario busca fichar a futbolista chileno hasta 2028

Gustavo Peralta señaló en su programa 'Hablemos de Max' de L1MAX que Universitario tiene negociaciones avanzadas para renovar a Vargas y asegurar su continuidad en el arco del club hasta la Liga 1 de 2028. No obstante, la decisión final quedará en manos del futbolista chileno, puesto que la propuesta ya fue presentada.

Universitario negocia con Miguel Varga su renovación hasta 2028

"La 'U' le ha hecho una propuesta a Miguel Vargas para renovar su contrato por dos años más. Yo entiendo que el comando técnico tiene una consideración importante por Diego Romero y Vargas. Entiendo que la negociación para la renovación está muy avanzada y que se puede cerrar esta semana. Si se termina de cerrar, será jugador de Universitario por dos años más", afirmó el comunicador.

Cabe señalar que el portero chileno, de 30 años, finaliza su vínculo con el club crema el 31 de diciembre de 2026 y, a partir de entonces, quedará libre para decidir si continúa en el conjunto merengue o si elige otro destino.

¿Cómo le va a Miguel Vargas en Universitario?

Miguel Vargas llegó a Universitario de Deportes en 2025, tras dejar Deportivo Garcilaso, y hasta 2026 ha sumado apenas 16 encuentros como titular. En ese periodo, mantuvo su portería imbatida en 7 ocasiones y le encajaron 14 goles. En el Torneo Clausura de esta temporada no llegó a disputar partidos oficiales, mientras que en el Apertura sí fue titular en 7 compromisos, cuando el equipo estaba dirigido por Javier Rabanal.