Universitario quiere dar el golpe con atacante pretendido por Alianza Lima y Cristal: "Reunión"

Universitario de Deportes ya tiene la mira puesta en la planificación de su plantel para la siguiente temporada de la Liga 1. Los cremas buscan fichajes que cambien la dinámica del plantel y ayuden a evitar la irregularidad que tuvieron este año. En ese sentido, se conoció que los cremas ya se reunieron con un atacante extranjero que también es pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario busca fichar a atacante pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal

El mercado de fichajes empezó a activarse ante la proximidad del final del Torneo Clausura. En ese contexto, el periodista Ernesto Vega sorprendió a los hinchas al revelar que Universitario busca el fichaje de uno de los mejores jugadores del campeonato: Francisco Arancibia.

Según indicó el comunicador, la escuadra crema ya se contactó con el delantero de Deportivo Garcilaso e incluso se reunió con él cuando estuvo en la capital. Esto, con la finalidad de manifestarle el interés del club y conocer sus pretensiones.

Francisco Arancibia tiene posibilidades de llegar a Universitario para 2027

"Uno de los mejores extranjeros de la Liga 1 interesa en la ‘U’. Universitario de Deportes se contactó con Francisco Arancibia. Tras el término del partido de Sport Boys y Deportivo Garcilaso, se llevó a cabo la primera reunión para conocer las pretensiones del jugador. El chileno gusta e interesa", sostuvo.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que las conversaciones entre la ‘U’ y Arancibia continúan, a la espera de llegar a un acuerdo final. Además, recordó que el chileno finalizará su contrato con Deportivo Garcilaso al término de la temporada.

"Si bien no hay negociaciones en marcha, el club evalúa su incorporación. Arancibia tiene vínculo con Deportivo Garcilaso hasta diciembre de 2026. Veremos si este interés avanza y se termina materializando", concluyó.

Francisco Arancibia es pretendido por Alianza Lima y Sporting Cristal

El gran nivel de Francisco Arancibia ha despertado el interés de múltiples equipos, entre los que figuran Alianza Lima y Sporting Cristal. Los rimenses buscaron su fichaje para el Torneo Clausura, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Por su parte, Alianza Lima también lo tiene en carpeta para reforzar su ataque en la siguiente temporada.