Francisco Arancibia reveló si fichará por Universitario para la siguiente temporada: "Reuniones"

En los últimos días se filtró que el nombre de Francisco Arancibia estaba en el radar de Universitario para la siguiente temporada en la Liga 1. Sus destacadas actuaciones en Deportivo Garcilaso no solo han hecho que se le vincule con el conjunto crema sino también con otros equipos importantes del torneo peruano. Ante ello, el propio jugador chileno se pronunció en una reciente conversación con L1 Max donde dio detalles sobre este interés de la 'U'.

Francisco Arancibia reveló si fichará por Universitario

En la conversación, el extremo también reveló si existe la posibilidad de que se sume al conjunto estudiantil. "No, no estamos cerca de nada. Yo todos esos temas se los dejo a mis agentes, a mis representantes, que ellos sí han tenido reuniones con todos los equipos".

No obstante, Arancibia también señaló que no solo equipos de la Liga 1 sino que también está siendo sondeado por elencos de Chile. "No solamente acá de Perú, sino que ahí hay un par de Chile y otro del extranjero también. Pero yo personalmente, nada, nada".

Finalmente, indicó que ha confiado en su entorno profesional la tarea de analizar las mejores opciones para su futuro. "Siempre los agentes se encargan de eso y los que sí han tenido reuniones son ellos, no yo".

Historial de clubes de Francisco Arancibia