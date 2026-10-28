Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura: alineaciones, hora y dónde ver

No te pierdas la transmisión del partido Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha número 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo hoy, miércoles 28 de octubre, en el Estadio Campeones del 36 situado en Sullana. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes de este importante encuentro que puede definir el rumbo del campeonato nacional.

Se viene un duelo decisivo por el certamen nacional. El 'Vendaval' tiene 22 unidades y un triunfo lo pondrá a solo tres de la cima, que actualmente le pertenece a Sport Huancayo, club que acaba de perder en su visita ante Juan Pablo II. Por su parte, el 'Pedacito del Cielo' puede tomar la cima si gana este partido, ya que igualará al 'Rojo Matador' con 28 puntos, pero con mejor diferencia de gol.

Además, otros clubes estarán pendientes de lo que ocurra debido a que también se toma en cuenta la tabla acumulada, donde se están jugando la clasificación a torneos internacionales: Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por ello, Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso es de los partidos más importantes de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Deportivo Garcilaso va por la cima ante Alianza Atlético.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

México y Costa Rica: 2.30 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 5.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, al igual que todos los partidos de la Liga 1, estará a cargo de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online vía DSPORTS y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.

Por último, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS del compromiso mediante el diario Líbero, donde te brindaremos todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

Alianza Atlético: Rivadeneyra; Fernández, Suárez, Luján, Gordillo; Lupu, Díaz, Muñoz; Del Castillo, Penilla y Ingratti.DT: Federico Urcioli.

Garcilaso: Zubczuk, Moreno, Salazar, Gómez, Canales, Ramos, Sandoval, González, Arancibia, Da Silva, Castelli. DT: Lisandro Greppo.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso: historial

Desde el 2023 que se encontraron en primera división, ambos clubes se han enfrentado un total de ocho veces, siete por Liga 1 y una por Copa Sudamericana. De esos enfrentamientos, Deportivo Garcilaso ha ganado solo dos y Alianza Atlético seis (incluyendo el duelo internacional). Nunca han empatado.