Partido Alianza Lima vs Cienciano presentó insólito cambio de día y horario que alarma a hinchas

Los hinchas de Alianza Lima están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el choque ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Paralelo a ello, la institución anunció la venta de entradas para su próximo partido contra Cienciano en Matute. Sin embargo, un cambio de horario y fecha desató la preocupación en los seguidores íntimos.

Partido de Alianza Lima vs Cienciano presentó nuevo horario y fecha

Resulta que dentro del portal de Joinnus para adquirir las entradas del choque entre Alianza Lima y Cienciano se ve una postal que indica claramente que el partido en Matute se iba a realizar el próximo martes 3 de noviembre a partir de las 8.00 p. m. horas locales. Sin embargo, al momento de la compra todo cambiaba de manera insólita.

Se observaba en uno de los indicadores de compra que este duelo del Clausura se iba a realizar el viernes 11 de diciembre del 2026 a partir de las 12.59 p. m. Esta situación causó asombro entre los hinchas que creyeron que habían comprado un boleto de otro encuentro programado. Sin embargo, se puede asegurar que todo fue un error del sistema de la plataforma, pero que es válido para el compromiso del martes 3 de noviembre en Matute.

Portal de venta de entradas dio fecha inexacta del Alianza Lima vs Cienciano.

Queda claro que la venta de entradas para este partido comienza a agotarse con el pasar de las horas. Se estima un lleno total para este tramo final del Torneo Clausura 2026. Eso sí, se asume que luego del partido ante Sporting Cristal, en caso sea victoria, la boletería colapse en su totalidad por ver un nuevo triunfo blanquiazules en casa.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026