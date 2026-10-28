0
ANTESALA
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por el Clausura
ATENCIÓN
Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Partido Alianza Lima vs Cienciano presentó insólito cambio de día y horario que alarma a hinchas

Se inició la venta de entradas para el siguiente partido de Alianza Lima ante Cienciano, pero se reveló un cambio de fecha que impactó a aficionados.

Diego Medina
Alianza Lima fue noticia por un cambio de fecha en su partido ante Cienciano.
Alianza Lima fue noticia por un cambio de fecha en su partido ante Cienciano. | Foto: X Alianza Lima
COMPARTIR

Los hinchas de Alianza Lima están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el choque ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Paralelo a ello, la institución anunció la venta de entradas para su próximo partido contra Cienciano en Matute. Sin embargo, un cambio de horario y fecha desató la preocupación en los seguidores íntimos.

Luis Advíncula da fuerte mensaje previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima.

PUEDES VER: Luis Advíncula y el video que se difundió antes del Cristal vs Alianza: "Las guerras se ganan"

Partido de Alianza Lima vs Cienciano presentó nuevo horario y fecha

Resulta que dentro del portal de Joinnus para adquirir las entradas del choque entre Alianza Lima y Cienciano se ve una postal que indica claramente que el partido en Matute se iba a realizar el próximo martes 3 de noviembre a partir de las 8.00 p. m. horas locales. Sin embargo, al momento de la compra todo cambiaba de manera insólita.

Se observaba en uno de los indicadores de compra que este duelo del Clausura se iba a realizar el viernes 11 de diciembre del 2026 a partir de las 12.59 p. m. Esta situación causó asombro entre los hinchas que creyeron que habían comprado un boleto de otro encuentro programado. Sin embargo, se puede asegurar que todo fue un error del sistema de la plataforma, pero que es válido para el compromiso del martes 3 de noviembre en Matute.

Alianza Lima

Portal de venta de entradas dio fecha inexacta del Alianza Lima vs Cienciano.

Queda claro que la venta de entradas para este partido comienza a agotarse con el pasar de las horas. Se estima un lleno total para este tramo final del Torneo Clausura 2026. Eso sí, se asume que luego del partido ante Sporting Cristal, en caso sea victoria, la boletería colapse en su totalidad por ver un nuevo triunfo blanquiazules en casa.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

  • Sporting Cristal vs. Alianza Lima: 29 de octubre, 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs. Cienciano: 3 de noviembre, 8.00 p. m.
  • Los Chankas vs. Alianza Lima: 8 de noviembre, 1.00 p. m.
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca: Por confirmar
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horacio Melgarejo remece el mercado y firmó por campeón de Copa Sudamericana: "2 temporadas"

  2. Confirmado: Universitario volverá a enfrentarse con Melgar por el Torneo Clausura 2026

  3. Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura: alineaciones, hora y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano