José Soto, DT de Moquegua, mencionó la derrota ante Alianza Lima: "Quedamos tranquilos"

José Soto es el actual director técnico de CD Moquegua y el partido pasado perdió ante Alianza Lima por 1-0, en un duelo que para muchos se vio envuelto en polémica. Ahora, previo al encuentro contra ADT en Tarma, el estratega nacional mencionó al club blanquiazul, en donde es ídolo gracias a sus diversos títulos obtenidos en Matute.

Como sabemos, ha comenzado la fecha número 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y uno de los compromisos lo disputan el cuadro sureño con el tarmeño. Ambos se encuentran luchando por salir de la zona del descenso en la tabla acumulada, por lo que será trascendental y el popular 'Pepe' decidió dejar un importante mensaje para las cámaras de L1 MAX.

“Es una final para nosotros y para ellos también. Después del partido contra Alianza quedamos tranquilos por la reacción del equipo, pero ahora es otra historia”, indicó José Soto previo al compromiso de CD Moquegua, dejando claro que se quedaron en calma por el rendimiento visto ante Alianza Lima en la Liga 1.

CD Moquegua dejó un comunicado

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que ha tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos”, expresó el club.

Asimismo, el elenco sureño reafirmó su compromiso con la integridad del fútbol peruano y señaló que no permitirá que ninguna otra institución deportiva intente manipular el rendimiento de sus jugadores dentro del campo. Eso sí, el cuadro sureño no aclaró quién intentó amedrentar a sus futbolistas.