Solo un club de Perú podrá clasificar a la Copa Libertadores 2027: conoce el fuerte motivo

Hay noticia sumamente importante para el fútbol nacional. La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) confirmó que Perú tendrá solo un equipo representante en la Copa Libertadores del 2027, por lo que la competencia para clasificar estará al rojo vivo. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

Como sabemos, cuando uno escucha el nombre de la competición de clubes más importante del continente de inmediato piensa en un total de cuatro competidores por país, exceptuando a Brasil y Argentina que habitualmente obtienen más detalles. No obstante, la situación cambia abruptamente cuando nos referimos a su contraparte en cuanto a género.

Resulta que, como es habitual, la Copa Libertadores Femenina otorga un solo cupo a los siguientes países: Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Argentina y Bolivia. Mientras que a Brasil, Colombia, Chile y Paraguay les brinda dos boletos. Además, también acceden el campeón vigente más un representante extra de la nación anfitriona. Es decir, en total son 16 los equipos que compiten por el título internacional.

¿Cómo se define al clasificado de Perú a la Copa Libertadores 2027?

De acuerdo al reglamento oficial de la Liga Femenina 2026, el equipo clasificado de Perú al torneo de clubes más importante de la Conmebol será el campeón nacional de esta temporada. De momento, el principal candidato para conseguir el boleto es Universitario de Deportes debido a que ya ganó el Torneo Apertura y solo le falta el Clausura. Sin embargo, Alianza Lima planea impedírselo.

Alianza Lima y Universitario disputan la clasificación a la Copa Libertadores.

Vale precisar que esta temporada fue la 'U' quien disputó la Copa Libertadores Femenina; sin embargo, las cremas se consolidaron como la peor institución peruana en la historia de la competición debido a que han perdido 15 de todos los duelos que disputaron en sus diferentes participaciones.