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Flamengo presentó un reclamo ante Conmebol y pidió el partido ganado ante Estudiantes
El Mengao presentó este reclamo solicitando el partido ganado y la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 por mala inscripción de Marcos Rojo.
Estudiantes de la Plata dio el golpe y eliminó a Flamengo por 3-2 en los penales y avanzó a la gran final de la Copa Libertadores donde espera Palmeiras. Sin embargo, un día después del 'Maracanazo', el conjunto de Río de Janeiro realizó un movimiento en los escritorios y buscará invalidar este encuentro y que sean ellos los que clasifiquen a la última instancia.
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De acuerdo a la información del periodista argentino Germán García Grova, el Mengao presentó un reclamo en CONMEBOL solicitando el partido ganado ante Estudiantes por mala inscripción de Marcos Rojo. Además, señaló que el Pincha tiene hasta este lunes a las 6.00 p. m. (hora local) para presentar su descargo.
Flamengo interpuso una demanda contra Estudiantes.
Como se recuerda, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes de la Plata y revocó la decisión de la CONMEBOL, permitiendo la participación de Marcos Rojo con Estudiantes de la Plata en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.
¿Cómo fue el origen del conflicto entre Estudiantes y CONMEBOL por Marcos Rojo?
- Rechazo inicial de la CONMEBOL: al incorporarse Estudiantes en reemplazo por lesión (tras la baja de Gabriel Neves), la dirigencia presentó la solicitud para inscribirlo en la lista del certamen continental. Sin embargo, la CONMEBOL rechazó la solicitud argumentando que la transferencia no se ajustaba a los plazos reglamentarios de inscripción ni a las excepciones normativas de la FIFA para fichajes fuera de término.
- Apelación y descargo del club: Estudiantes sostuvo que el registro fue realizado en conformidad con las normas y citó precedentes donde la entidad sudamericana había otorgado dictámenes favorables en situaciones similares. Ante la negativa, el Pincha decidió acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) solicitando una medida cautelar de emergencia.
- Incapacidad en el partido de ida: debido a que la medida no se resolvió antes del primer encuentro de la serie, Rojo quedó fuera de la convocatoria en la ida disputada en La Plata.
- Resolución del TAS: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes y revocó la decisión de la CONMEBOL. Gracias a este dictamen, el marcador central quedó formalmente habilitado para integrar el plantel a disposición del cuerpo técnico de cara al partido de vuelta.
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