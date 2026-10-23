Flamengo presentó un reclamo ante Conmebol y pidió el partido ganado ante Estudiantes

Estudiantes de la Plata dio el golpe y eliminó a Flamengo por 3-2 en los penales y avanzó a la gran final de la Copa Libertadores donde espera Palmeiras. Sin embargo, un día después del 'Maracanazo', el conjunto de Río de Janeiro realizó un movimiento en los escritorios y buscará invalidar este encuentro y que sean ellos los que clasifiquen a la última instancia.

De acuerdo a la información del periodista argentino Germán García Grova, el Mengao presentó un reclamo en CONMEBOL solicitando el partido ganado ante Estudiantes por mala inscripción de Marcos Rojo. Además, señaló que el Pincha tiene hasta este lunes a las 6.00 p. m. (hora local) para presentar su descargo.

Flamengo interpuso una demanda contra Estudiantes.

Como se recuerda, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes de la Plata y revocó la decisión de la CONMEBOL, permitiendo la participación de Marcos Rojo con Estudiantes de la Plata en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.

¿Cómo fue el origen del conflicto entre Estudiantes y CONMEBOL por Marcos Rojo?