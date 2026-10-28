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Tras interés de Universitario: Francisco Arancibia muy cerca de firmar por club histórico

Universitario mostró interés en Francisco Arancibia y ahora se filtró que está muy cerca de firmar contrato para la Liga 1 2027.

Francisco Esteves
Francisco Arancibia muy cerca de firmar por club histórico.
Francisco Arancibia muy cerca de firmar por club histórico. | Foto: Deportivo Garcilaso - X.
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Recientemente se filtró que Universitario de Deportes despertó su interés en el delantero Francisco Arancibia, quien actualmente se encuentra jugando para Deportivo Garcilaso. Ahora se conoció que el chileno está cerca de firmar contrato para disputar toda la Liga 1 2027, pero no con el cuadro merengue.

Universitario volverá a enfrentarse con Melgar por el Torneo Clausura.

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Como informó el periodista Ernesto Vega, hace poco tanto la 'U' como el futbolista en cuestión se reunieron para conocer las pretensiones del atacante. Sin embargo, ahora se filtró nueva información que podría cambiar la situación. Recordemos que el extranjero lleva poco más de un año en el fútbol peruano.

De acuerdo con el comunicador Aaron Virhuez, el chileno se encuentra analizando una importante oferta. "Francisco Arancibia ya recibió propuesta para continuar en Garcilaso, pero ya hay un club limeño que se reunió con él y consultó sus pretensiones, pero no se ha avanzado más, no obstante, cerraron el fichaje de un ecuatoriano", indicó en su cuenta oficial de 'X'.

Francisco Arancibia, Liga 1, Deportivo Garcilaso, Universitario

Francisco Arancibia es una de las principales figuras de Deportivo Garcilaso.

Así Deportivo Garcilaso está moviendo sus últimas fichas para retenerlo y pronto podría terminar por renovar contrato. Además, ahora se sabe que las negociaciones con Universitario de Deportes no han avanzado, sobre todo ahora que los merengues han contratado a Carlos Gruezo, oriundo de Ecuador.

Trayectoria de Francisco Arancibia

  • O'Higgins
  • Palmeiras
  • U de Chile
  • Coritiba FC
  • Sao Bento
  • Cobreloa
  • U Católica
  • Deportivo Garcilaso
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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