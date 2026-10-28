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Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: así jugarán por el partidazo del Torneo Clausura
Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura. Revisa acá cuáles son las posibles alineaciones.
Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, que puede definir el futuro de ambos clubes en la Liga 1 2026.
Sucede que tras la derrota de Sport Huancayo, tanto los celestes como los blanquiazules (ambos con 25 puntos) tienen la oportunidad de ser líderes, por lo que pondrán lo mejor que tienen para dar un golpe en la mesa. A continuación, podrás revisar las alineaciones para este duelo.
Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: posible formación de los celestes
El entrenador Roberto Mosquera no realizaría variaciones en su esquema titular y pondrá lo mejor que tiene para intentar vencer a los blanquiazules. En ese sentido, Sosa, Araujo, Lutiger y Cristiano serán la línea defensiva; luego, Yotún estará junto a Wallace en el mediocampo y el ataque estaría compuesto por Castro, Iberico, González y Hoyos, en lugar de Barcos.
- Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Álvarez Wallace; Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Michael Hoyos.
Sporting Cristal viene de perder ante Cusco FC.
Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: posible formación de los blanquiazules
De cara a este partido, el entrenador Pablo Guede no podrá contar con Mateo Antoni y Esteban Pavez, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Por otro lado, podrá contar con la presencia del chileno Nicolás Díaz, el joven Piero Cari y el lateral D’ Alessandro Montenegro.
En lo que respecta al equipo titular, Chávez haría dupla con Garcés en la zaga central, mientras que Jesús Castillo sería el ancla junto a Cantero, Gaibor y Vélez. Finalmente, en el ataque estarán Castillo y Girotti.
- Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
Alianza Lima viene de ganarle a CD Moquegua.
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