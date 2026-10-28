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No solo debe ganar: Alianza Lima y la única manera para ser líder del Torneo Clausura
Alianza Lima visitará a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo.
Luego de la derrota de Sport Huancayo, varios clubes tienen la oportunidad perfecta para tomar por asalto el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Entre ellos, Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes protagonizarán un partidazo por la fecha 14 este jueves 29 de octubre en el Estadio Gallardo.
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: así jugarán por el partidazo del Torneo Clausura
Momentáneamente, el Rojo Matador marcha líder con 28 puntos y en segundo lugar está Universitario con 27, detrás vienen Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético con 25. Sin embargo, de todos estos, el Pedacito del Cielo, el cuadro de Chongoyape y equipo de Sullana ya jugaron.
No obstante, todos estos clubes se distancian por la diferencia de goles, pues tanto los celestes como los cusqueños tienen mejor diferencia de gol (+11). Luego, el Rojinegro tiene +10, Juan Pablo tiene +9 y los blanquiazules tienen +8.
En ese sentido, la única manera para que Alianza Lima sea el único líder del Torneo Clausura es golear a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. La diferencia de goles entre los íntimos y los celestes es de 3 tantos, por lo que los dirigidos por Pablo Guede deberán ganar por más de cuatro, terminar con la valla invicta y esperar que tanto Melgar como Universitario empaten o pierdan sus partidos.
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Sport Huancayo
|14
|6
|28
|2
|Universitario
|13
|9
|27
|3
|Sporting Cristal
|13
|11
|25
|4
|D. Garcilaso
|14
|11
|25
|5
|FBC Melgar
|13
|10
|25
|6
|Juan Pablo II
|14
|9
|25
|7
|Alianza Lima
|13
|8
|25
|8
|ALianza Atlético
|13
|8
|25
¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?
El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará este jueves 29 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y contará con transmisión del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV, Best Cable y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.
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