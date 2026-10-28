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No solo debe ganar: Alianza Lima y la única manera para ser líder del Torneo Clausura

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. | Foto: Alianza Lima
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Luego de la derrota de Sport Huancayo, varios clubes tienen la oportunidad perfecta para tomar por asalto el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Entre ellos, Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes protagonizarán un partidazo por la fecha 14 este jueves 29 de octubre en el Estadio Gallardo.

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: así jugarán por el partidazo del Torneo Clausura

Momentáneamente, el Rojo Matador marcha líder con 28 puntos y en segundo lugar está Universitario con 27, detrás vienen Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético con 25. Sin embargo, de todos estos, el Pedacito del Cielo, el cuadro de Chongoyape y equipo de Sullana ya jugaron.

No obstante, todos estos clubes se distancian por la diferencia de goles, pues tanto los celestes como los cusqueños tienen mejor diferencia de gol (+11). Luego, el Rojinegro tiene +10, Juan Pablo tiene +9 y los blanquiazules tienen +8.

En ese sentido, la única manera para que Alianza Lima sea el único líder del Torneo Clausura es golear a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. La diferencia de goles entre los íntimos y los celestes es de 3 tantos, por lo que los dirigidos por Pablo Guede deberán ganar por más de cuatro, terminar con la valla invicta y esperar que tanto Melgar como Universitario empaten o pierdan sus partidos.

PuestoClubPJDFPuntos
1Sport Huancayo14628
2Universitario13927
3Sporting Cristal131125
4D. Garcilaso141125
5FBC Melgar131025
6Juan Pablo II14925
7Alianza Lima13825
8ALianza Atlético13825

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará este jueves 29 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y contará con transmisión del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV, Best Cable y más. También puedes seguirlo vía streaming en L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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