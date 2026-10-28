No solo debe ganar: Alianza Lima y la única manera para ser líder del Torneo Clausura

Luego de la derrota de Sport Huancayo, varios clubes tienen la oportunidad perfecta para tomar por asalto el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Entre ellos, Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes protagonizarán un partidazo por la fecha 14 este jueves 29 de octubre en el Estadio Gallardo.

Momentáneamente, el Rojo Matador marcha líder con 28 puntos y en segundo lugar está Universitario con 27, detrás vienen Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético con 25. Sin embargo, de todos estos, el Pedacito del Cielo, el cuadro de Chongoyape y equipo de Sullana ya jugaron.

No obstante, todos estos clubes se distancian por la diferencia de goles, pues tanto los celestes como los cusqueños tienen mejor diferencia de gol (+11). Luego, el Rojinegro tiene +10, Juan Pablo tiene +9 y los blanquiazules tienen +8.

En ese sentido, la única manera para que Alianza Lima sea el único líder del Torneo Clausura es golear a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. La diferencia de goles entre los íntimos y los celestes es de 3 tantos, por lo que los dirigidos por Pablo Guede deberán ganar por más de cuatro, terminar con la valla invicta y esperar que tanto Melgar como Universitario empaten o pierdan sus partidos.

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Sport Huancayo 14 6 28 2 Universitario 13 9 27 3 Sporting Cristal 13 11 25 4 D. Garcilaso 14 11 25 5 FBC Melgar 13 10 25 6 Juan Pablo II 14 9 25 7 Alianza Lima 13 8 25 8 ALianza Atlético 13 8 25

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y Alianza Lima?