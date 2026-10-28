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'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para ídolo de Alianza Lima: "Es un tipo pésimo"

En una reciente entrevista, el popular 'Neka' se refirió a la actitud de uno de los ídolos blanquiazules y señaló que es una pésima persona.

Antonio Vidal
'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para ídolo de Alianza Lima
'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para ídolo de Alianza Lima | Composición Líbero/Roro Network
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Una anécdota sobre un histórico goleador de Alianza Lima generó una inesperada reacción de Óscar 'Neka' Vílchez durante una reciente entrevista en Roro Network. Todo comenzó cuando el exfutbolista escuchó el relato de Carlos Orozco que buscó llevarse un recuerdo junto a uno de los referentes blanquiazules, pero recibió una respuesta que no esperaba. La historia provocó una crítica de Vílchez hacia la forma en que el exdelantero se relacionaría con las personas, la persona de quien se habla es: Waldir Sáenz.

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'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para Waldir Sáenz

Durante la conversación el conductor explicó que se le acercó a pedir una foto al referente blanquiazul. No obstante, su respuesta tan ácida lo sorprendió. “¿Para qué quieres una foto mía?”, señaló Orozco que le respondió Sáenz. Ante ellos, el exjugador no dudó en dejar un fuerte calificativo.

“Igual, Waldir es una pésima persona, es normal. Es un tipo pésimo, así que es normal eso”, manifestó el conocido como 'Neka', palabras que dejaron atónitos a los demás conductores.

'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para Waldir Sáenz. Composición Líbero

'Neka' Vílchez tuvo fuerte calificativo para Waldir Sáenz. Composición Líbero

¿Cuándo se retiró Waldir Sáenz del fútbol profesional?

Waldir Sáenz puso fin a su carrera en el fútbol profesional el 1 de enero de 2014, cerrando así una etapa en la que se convirtió en uno de los goleadores más representativos de Alianza Lima.

Trayectoria de Waldir Sáenz

Estos son los equipos donde ha estado el exdelantero centro:

  • Alianza Lima Sub-20
  • Alianza Lima
  • Colorado
  • Unión
  • Sporting Cristal
  • FBC Melgar
  • Deportivo Municipal
  • Sport Boys
  • Walter Ormeño
  • Retirado
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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