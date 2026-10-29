Diego Rebagliati elogió a futbolista de Alianza Lima previo al partido con Sporting Cristal: "Lo valoran"

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura, en una nueva edición de 'El otro clásico'. Blanquiazules y celestes se batirán a duelo en un partido que podría ser de descarte a pocas fechas de culminar la temporada. A pocas horas del esperado compromiso, el comentarista deportivo Diego Rebagliati tuvo palabras de elogio para un futbolista del cuadro íntimo: estamos hablando de Jean Pierre Archimbaud.

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Diego Rebagliati elogió a Jean Pierre Archimbaud previo al Alianza Lima vs Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el comentarista destacó las virtudes del volante blanquiazul, pese a que no ha gozado de la continuidad deseada en lo que va del torneo. Rebagliati aseguró que el jugador es valorado por su polifuncionalidad dentro del terreno de juego y su capacidad para generar peligro en área rival a través del juego aéreo.

"Archimbaud es esos jugadores que los técnicos lo valoran en determinadas funciones. (Mariano) Soso lo usó de central por izquierda, hay algunos técnicos que lo usaban como un llegador, un volante que rompía líneas y hay otra temporada en la que hace 12 goles también, en Melgar. Cabecea muy bien. Él a Fossati le gustaba porque a Fossati le gustaban los volantes que hacían lo de Pérez Guedes, romper líneas", dijo.

¿Cómo le va a Jean Pierre Archimbaud con Alianza Lima en la Liga 1 2026?

En lo que va de la Liga 1 2026, Jean Pierre Archimbaud no ha sumado la cantidad de minutos que esperaba con camiseta aliancista. Hasta el momento, el mediocentro de 32 años lleva 10 partidos jugados (entre Apertura y Clausura) y no registra goles ni asistencias.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Vale resaltar que el partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima está programado para este jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura.