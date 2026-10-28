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Butrón sobre una posible final entre Alianza vs Universitario: "No nos van a ganar toda la vida"

El exarquero blanquiazul recordó los últimos enfrentamientos en los que Universitario se impuso y resaltó que las rachas no duran para siempre en el fútbol, algo que podría favorecer a Alianza Lima.

Antonio Vidal
Leao Butrón sobre una posible final entre Alianza Lima vs Universitario
Leao Butrón sobre una posible final entre Alianza Lima vs Universitario | Composición Líbero/Fútbol Satélite
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Con solo cuatro jornadas por disputarse en el Torneo Clausura 2026, Leao Butrón se pronunció sobre la actualidad de Alianza Lima y expresó su postura ante la posibilidad de enfrentar a Universitario de Deportes en una eventual final. El exarquero blanquiazul recordó las últimas definiciones, en las que los cremas se impusieron ante su clásico rival. Estas declaraciones las da en medio de la preparación de los íntimos, que llegan motivados tras vencer a CD Moquegua y alistarse para medirse con Sporting Cristal.

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Leao Butrón sobre una posible final entre Alianza y Universitario

El exarquero también habló sobre cómo la hinchada de Alianza percibe el historial de finales frente a Universitario. En ese sentido, remarcó que las rachas en el fútbol peruano no duran para siempre y que esa tendencia puede cambiar en cualquier momento.

"Yo creo que es un tema totalmente válido de la gente, que es una realidad. Un jugador de Alianza, Universitario, Cristal o Melgar mira con respeto a otro equipo, la historia y el resultado no va a ser siempre el mismo", fueron sus primeras palabras en conversación con Fútbol Satélite.

Leao Butrón opinó sobre una posible final entre Alianza Lima y Universitario

Leao Butrón opinó sobre una posible final entre Alianza Lima y Universitario

En ese contexto, evaluó la posición de los estudiantiles ante una posible final por el título nacional. Señaló que cualquier equipo preferiría medirse con rivales de menor experiencia en este tipo de instancias decisivas. "La 'U' también, si hubiera ganado el Apertura, diría que preferiría jugar con Huancayo o Melgar antes que con Alianza".

Por último, se refirió a los recientes enfrentamientos contra los cremas y remarcó que, en el fútbol peruano, ninguna racha se mantiene para siempre. "En una final con la 'U', cualquiera de los dos puede ganar. Si gana Universitario van a seguir con el mismo tema, pero algún día va a cambiar eso: no nos van a ganar para toda la vida".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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