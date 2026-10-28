Administrador de la 'U' se pronunció sobre incorporación procedente del fútbol colombiano: "Importante"

Universitario se prepara para su próximo compromiso contra Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, tanto el plantel como la directiva se dieron un tiempo para encomendarse al Señor de los Milagros durante su último homenaje. En ese contexto, Franco Velazco, administrador del club crema, se pronunció sobre una posible incorporación procedente del fútbol colombiano: se trata de Fabián Bustos.

Franco Velazco habló sobre la llegada de Fabián Bustos

Velazco señaló inicialmente que el margen de error es prácticamente nulo en esta fase decisiva del campeonato. No obstante, resaltó que Universitario tiene un punto a favor: depende de sus propios resultados para alcanzar el objetivo de consagrarse campeón.

"Estamos por disputar las finales que hemos dicho que restan en el campeonato. Ya hay poca maniobrabilidad; en realidad creo que todos los equipos estamos en la misma situación, hay que esperar resultados, y lo más importante es que la 'U' depende de sí misma", sostuvo en conversación con los medios.

Por otro lado, el directivo también habló sobre la incorporación de Fabián Bustos como entrenador, procedente del Millonarios de Colombia. Aunque hubo cuestionamientos por el tiempo que tomó concretar su llegada, Velazco priorizó destacar la evolución del rendimiento del equipo bajo su dirección.

Fabián Bustos llegó a Universitario tras su paso por Millonarios. Foto: composición Líber/Raúl Chávez

"¿Se tardó la llegada de Bustos? Tuvimos que tomar una decisión en el momento indicado, teníamos que dar un viraje al equipo, no solamente en la parte táctica deportiva sino también en la parte anímica. Esa inyección que tú señalas ha sido importante para que podamos retomar el camino y esperemos a fin de año qué nos depara el término del campeonato".

"Creo que nuestra historia dice que nosotros venimos de atrás, venimos con fuerza, venimos con garra, peleamos hasta el último minuto y este año, duro y difícil para nosotros, no ha sido la excepción", finalizó.