Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, elogió a dos referentes de Universitario: "Muy bueno"

Alianza Lima está enfocado en poder consagrarse con el título del Torneo Clausura y consagrarse automáticamente campeón de la Liga 1 2026. Los blanquiazules buscan evitar una definición por el campeonato y el tetracampeonato de Universitario. Sin embargo, en plena recta final, Alfredo Arosemena impactó al elogiar a dos referentes cremas.

Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, elogió a dos referentes de Universitario

Dos de las personalidades más destacadas de Universitario en los últimos años han sido Jean Ferrari y Manuel Barreto, ambos fundamentales en la recuperación deportiva e institucional del club crema. Sin embargo, actualmente los dos ocupan distintos cargos en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Por ello, durante una entrevista con 'El Comercio', le consultaron al gerente general de Alianza Lima, Alfredo Arosemena, su opinión sobre el trabajo que vienen realizando ambas personalidades en la máxima institución del fútbol peruano. El directivo no dudó en destacar su labor, pese a los malos resultados de la selección peruana.

Jean Ferrari y Manuel Barreto dejaron Universitario para trabajar en la FPF

"Creo que el trabajo que está haciendo la Federación es bueno, creo que el trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto es muy bueno. Es verdad que en los últimos amistosos los resultados no han acompañado, pero consideramos que ese es el camino que hay que seguir. Nosotros, como institución seria, vamos a apoyar siempre el trabajo responsable de las instituciones que lideran nuestro fútbol", sostuvo.

Del mismo modo, el gerente blanquiazul remarcó que Alianza Lima brindará su apoyo a la labor que realiza la Federación Peruana de Fútbol para contribuir al crecimiento del fútbol nacional.

Alfredo Arosemena mostró su entusiasmo por el futuro de la selección peruana

Por otro lado, Arosemena remarcó su admiración al trabajo de Jean Ferrari y Manuel Barreto, por lo que considera que rendirán sus frutos en un futuro próximo.

"Creo con la llegada de Ferrari en la parte de fútbol y de Barreto en menores, hay un cambio importante. No se van a ver los resultados hoy día, pero sí creo que a futuro deberíamos tener mejores resultados", remarcó.