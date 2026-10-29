Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Clausura: fecha, hora y canal del partido por fecha 15

Alianza Lima, luego de lo que fue su enfrentamiento contra Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura, se prepara para lo que será su choque contra Cienciano del Cusco en esta recta final del campeonato peruano. Los íntimos llegan para ese encuentro luego de una dura derrota en el estadio Alberto Gallardo por 3-2, esto a pesar de mostrar un gran rendimiento.

Por su parte, el 'Papá' se recuperó de su traspié contra Comerciantes Unidos y consiguió un importante triunfo ante Atlético Grau por un contundente 3-0 que los hace ilusionarse con alcanzar un cupo para clasificar a alguna competición internacional.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El compromiso entre Alianza Lima contra Cienciano por el Torneo Clausura, de acuerdo a la programación de la Liga 1, se realizará el martes 3 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Clausura?

Este gran duelo está pactado para poder seguirse desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, estos son los horarios para estos países:

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México (CDMX): 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil (Brasilia): 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del día siguiente.

Canal para ver Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Clausura

El duelo entre Alianza Lima contra Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX y también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.