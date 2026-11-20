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José Rivera toma protagonismo en la 'U' y busca sacudirse la mala racha en Huancayo
El 'Tunche' acompañará a Álex Valera ante las ausencias de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray. Busca reencontrarse con el gol y ganarse nuevamente a la hinchada de Universitario.
José Rivera tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse con Universitario. El delantero acompañará a Alex Valera en el ataque crema y será una de las principales apuestas de Fabián Bustos para el decisivo compromiso de este sábado ante Sport Huancayo, donde los merengues buscarán dar un paso importante hacia la final directa de la Liga 1 2026.
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El 'Tunche' será el encargado de reemplazar a Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray, quienes no viajarán por precaución. Ante estas ausencias, el comando técnico prepara modificaciones en su once, pero mantendrá la intención de salir con sus mejores armas para conseguir los tres puntos en una plaza complicada.
Sin embargo, Rivera también tiene una cuenta pendiente: reencontrarse con el gol. El atacante apenas registra una anotación en la presente temporada y necesita sacudirse la mala racha para recuperar confianza y responder a las expectativas de la hinchada merengue.
Su movilidad, explosividad y capacidad para presionar serán fundamentales en una ofensiva que tendrá a Valera como principal referencia. El delantero buscará aprovechar los espacios y convertirse en una amenaza constante para la defensa huancaína.
Además, el 'Tunche' tiene otro motivo para destacar: su renovación de contrato continúa sobre la mesa, pero todavía no ha estampado su firma. Un buen rendimiento en Huancayo podría ser importante para reivindicarse futbolísticamente y demostrar que merece seguir defendiendo la camiseta crema.
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