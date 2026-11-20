Una importante novedad se conoció en Alianza Lima a pocas horas de afrontar su último partido del Torneo Clausura 2026. Paolo Guerrero vuelve a ser considerado por el comando técnico de Pablo Guede y figura en la lista de convocados para enfrentar a FC Cajamarca, este sábado 21 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el experimentado delantero podría reaparecer oficialmente con camiseta blanquiazul después de varias semanas alejado de las canchas.

La información fue adelantada por el periodista deportivo Gerson Cuba, quien confirmó la presencia del atacante en la nómina del conjunto victoriano. "Cómo te habíamos adelantado en Gerson Cuba Channel y Sentimiento Íntimo: Paolo Guerrero está en lista de convocados de Alianza Lima", publicó el comunicador, generando expectativa entre los hinchas blanquiazules por el posible regreso del 'Depredador'.

Paolo Guerrero será convocado en el partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca.

La convocatoria representa una noticia positiva para Pablo Guede, quien recupera una alternativa importante en ataque pensando en la recta decisiva de la temporada. Sin embargo, estar en la lista no significa que Guerrero vaya a ser titular. El entrenador argentino deberá evaluar si le concede minutos ante FC Cajamarca o prefiere reservarlo para los próximos compromisos por la definición del campeonato nacional.

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima en 2026 y la lesión que sufrió

Durante la temporada 2026, Paolo Guerrero disputó 21 partidos oficiales con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los que consiguió marcar cuatro goles. Su última anotación fue ante Cusco FC, durante la goleada 8-0 por el Torneo Apertura. Ahora, el delantero de 42 años buscará recuperar continuidad y aportar su experiencia en el tramo más importante del año.

El principal obstáculo que tuvo Guerrero durante los últimos meses fue un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, lesión que le impidió tener continuidad en el equipo íntimo. Incluso, después de intentar regresar a la actividad en un amistoso frente a Melgar, presentó nuevamente molestias y tuvo que continuar con su recuperación. Tras completar su proceso y reincorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros, el 'Depredador' vuelve a estar entre las alternativas de Alianza Lima para afrontar el compromiso ante FC Cajamarca.