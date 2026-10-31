¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los cremas han planificado este encuentro con antelación debido a que su partido ante Sport Boys por la fecha 14 fue reprogramado para la próxima semana. Tras la caída de Alianza Lima y el empate de Melgar, los dirigidos por Fabián Bustos tratarán de sacar ventaja y acercarse a la cima del campeonato. En esta nota, revisa los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para seguir en vivo este duelo que promete emoción desde el primer minuto.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El partido de Universitario vs Atlético Grau está programado para el domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo. A continuación, repasa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.30 p. m.

Panamá: 3.30 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Atlético Grau?

El partido de Universitario vs Atlético Grau contará con la transmisión en exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura

Universitario vs Atlético Grau: previa del partido

Ambos equipos llegan a este compromiso con realidades distintas. Mientras Universitario goleó a Juan Pablo II y se mantiene firme en la lucha por el Clausura, los piuranos llevan cinco fechas consecutivas sin poder ganar y en la última jornada cayeron goleados por 3-0 a manos de Cienciano.

Recordemos que ambas escuadras ya se enfrentaron en el Torneo Apertura, donde Grau dio el golpe en el Estadio Monumental venciendo a los cremas por 1-0 con gol de un viejo conocido: Raúl Ruidíaz. De esta forma, el 'Patrimonio de Piura' buscará repetir el plato y aguarle la fiesta a los merengues.