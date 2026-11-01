¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca y dónde ver partido por Liga 1?

Partido clave para los objetivos de ambos equipos. Sporting Cristal se enfrenta a FC Cajamarca en duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El duelo entre Sporting Cristal vs FC Cajamarca se juega este lunes 2 de noviembre en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

16:30 horas Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

17:30 horas México y Honduras: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos: 16:30 horas (Miami y Nueva York) y 13:30 horas (Los Ángeles)

16:30 horas (Miami y Nueva York) y 13:30 horas (Los Ángeles) España: 22:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El partido entre Sporting Cristal vs FC Cajamarca será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Movistar, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes seguir el encuentro ONLINE vía L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, TV 360 y Fanatiz.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: previa del partido

Sporting Cristal saldrá al terreno de juego con la urgente necesidad de sumar de a tres para mantener intacto el sueño de proclamarse campeón del Torneo Clausura. El cuadro bajopontino llega con el vuelo emocional a tope tras imponerse con autoridad por 2-1 ante Alianza Lima en la jornada anterior, un resultado revitalizador que reafirma sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.

Por su parte, FC Cajamarca atraviesa un momento crítico en la tabla de posiciones, hundido en la zona de descenso directo tras encadenar tres caídas consecutivas y acumular cinco fechas sin celebrar un triunfo. La escuadra visitante llega golpeada luego de tropezar 3-1 en su último compromiso frente a UTC, por lo que saldrá a jugarse la vida en busca de puntos que le permitan tomar oxígeno.

Sporting Cristal viene de ganarle a Alianza Lima

Aunque el antecedente inmediato en el Torneo Apertura registra una victoria por 3-1 a favor de FC Cajamarca, el panorama actual luce muy distinto. En aquel compromiso, el equipo cajamarquino contaba con armas ofensivas de peso como Hernán Barcos, atacante que hoy viste precisamente la camiseta rimense y buscará aplicar la 'ley del ex' para sellar la victoria celeste.