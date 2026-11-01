Sport Huancayo vs Melgar EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, dónde ver y pronóstico

Sport Huancayo y FBC Melgar protagonizarán un atractivo partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio IPD de Huancayo. Consulta aquí el día, el horario, la señal de transmisión, las posibles alineaciones y todos los detalles de este duelo que sigue definiendo el liderato del segundo campeonato de la temporada.

Sport Huancayo llega a este compromiso tras caer por 2-0 frente a Juan Pablo II, resultado que puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos. Durante esa seguidilla, el equipo destacó con victorias contundentes, como el 4-1 ante Alianza Atlético y el 3-2 frente a UTC.

Sport Huancayo se prepara para el duelo ante Melgar

Por otro lado, Melgar atraviesa un buen momento, pues acumula cinco partidos sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y dos empates. Entre sus resultados más destacados figuran el 4-2 sobre Deportivo Garcilaso y la igualdad 2-2 ante Universitario.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Melgar por Torneo Clausura?

El encuentro entre Sport Huancayo y FBC Melgar se disputará el lunes 2 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Melgar?

El partido entre Melgar y Sport Huancayo está previsto para jugarse a las 11.00 a. m., hora peruana; no obstante, a continuación te dejamos los distintos horarios para cada país:

Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 1.00 p. m.

Panamá: 11.00 a. m.

México y el resto de Centroamérica: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs Melgar?

La señal de L1 MAX llevará la transmisión del duelo entre Sport Huancayo y Melgar a todo el Perú, a través de operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otras. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS desde la página web del Diario Líbero, para no perderte ninguna de las acciones del encuentro.

Melgar se pone a punto para el duelo ante Sport Huancayo

Sport Huancayo vs Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la antesala del encuentro entre Melgar y Sport Huancayo, el equipo huancaíno parte con la ventaja de jugar en casa. A continuación, te ofrecemos las cuotas de las distintas casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS SPORT HUANCAYO EMPATE MELGAR Betsson 2.08 3.55 3.15 Betano 2.15 3.60 3.15 Bet365 2.10 3.40 3.10 1XBET 2.12 3.65 2.99 Caliente 2.15 3.70 3.20 Stake 2.15 3.75 3.00

¿Dónde juegan Sport Huancayo vs Melgar?

El partido entre Sport Huancayo y FBC Melgar se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, situado a 3.259 m s. n. m. y con capacidad para 20.000 aficionados.

Sport Huancayo vs Melgar: posibles alineaciones