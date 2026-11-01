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Sport Huancayo vs Melgar EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, dónde ver y pronóstico

Sport Huancayo y FBC Melgar se medirán en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Consulta el día, la hora, el canal, las alineaciones y todos los detalles de este partido.

Luis Blancas
Sport Huancayo y Melgar se enfrentarán por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026
Sport Huancayo y Melgar se enfrentarán por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 | Composición: Libero
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Sport Huancayo y FBC Melgar protagonizarán un atractivo partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio IPD de Huancayo. Consulta aquí el día, el horario, la señal de transmisión, las posibles alineaciones y todos los detalles de este duelo que sigue definiendo el liderato del segundo campeonato de la temporada.

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Sport Huancayo llega a este compromiso tras caer por 2-0 frente a Juan Pablo II, resultado que puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos. Durante esa seguidilla, el equipo destacó con victorias contundentes, como el 4-1 ante Alianza Atlético y el 3-2 frente a UTC.

Sport Huancayo se prepara para el duelo ante Melgar

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Por otro lado, Melgar atraviesa un buen momento, pues acumula cinco partidos sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y dos empates. Entre sus resultados más destacados figuran el 4-2 sobre Deportivo Garcilaso y la igualdad 2-2 ante Universitario.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Melgar por Torneo Clausura?

El encuentro entre Sport Huancayo y FBC Melgar se disputará el lunes 2 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Melgar?

El partido entre Melgar y Sport Huancayo está previsto para jugarse a las 11.00 a. m., hora peruana; no obstante, a continuación te dejamos los distintos horarios para cada país:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 1.00 p. m.
  • Panamá: 11.00 a. m.
  • México y el resto de Centroamérica: 10.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 12.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs Melgar?

La señal de L1 MAX llevará la transmisión del duelo entre Sport Huancayo y Melgar a todo el Perú, a través de operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otras. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS desde la página web del Diario Líbero, para no perderte ninguna de las acciones del encuentro.

Melgar se pone a punto para el duelo ante Sport Huancayo

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Sport Huancayo vs Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la antesala del encuentro entre Melgar y Sport Huancayo, el equipo huancaíno parte con la ventaja de jugar en casa. A continuación, te ofrecemos las cuotas de las distintas casas de apuestas:

CASAS DE APUESTASSPORT HUANCAYOEMPATEMELGAR
Betsson2.083.553.15
Betano2.153.603.15
Bet3652.103.403.10
1XBET2.123.652.99
Caliente2.153.703.20
Stake2.153.753.00

¿Dónde juegan Sport Huancayo vs Melgar?

El partido entre Sport Huancayo y FBC Melgar se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, situado a 3.259 m s. n. m. y con capacidad para 20.000 aficionados.

Sport Huancayo vs Melgar: posibles alineaciones

  • Sport Huancayo: Angel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing; Aldo Quinonez, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti; Daniel Porozo.
  • Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo; Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Kevin Minda; Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Lautaro Guzmán; Jhonny Vidales.
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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