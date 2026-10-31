Sport Huancayo, tras rumores sobre cambio de sede, confirmó estadio donde jugará con Universitario

A través de sus redes sociales, el club Sport Huancayo se pronunció ante las versiones sobre un presunto cambio de sede para su partido ante Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Mediante un comunicado, el 'Rojo Matador' descartó que su escenario se encuentre inhabilitado para albergar dicho compromiso y ratificó que el duelo se jugará en el Estadio IPD de Huancayo.

Sport Huancayo descarta cambio de localía para partido con Universitario y confirma que se jugará en su estadio

"Descartamos categóricamente cualquier posibilidad de cambio de sede y ratificamos que el compromiso se disputará en la ciudad de Huancayo, como es habitual. Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestros hinchas, a quienes esperamos en casa para para acompañar al equipo en este importante encuentro", se lee en el comunicado del club publicado en su cuenta oficial de X.

Comunicado de Sport Huancayo

¿Por qué se habló de un cambio de sede para el Sport Huancayo vs Universitario?

Las alarmas se encendieron en Huancayo luego de que el periodista Gustavo Peralta Coello informó que el encuentro frente a los merengues no se jugará en el Estadio IPD de Huancayo, debido a trabajos de renovación de la pista atlética del recinto, una disposición que, según Peralta, fue adoptada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Sport Huancayo recibirá a Universitario por la última fecha del Torneo Clausura.

Vale resaltar que el estadio de los huancaínos albergará la Maratón Internacional de Los Andes, evento previsto para el próximo domingo 8 de noviembre. Posterior a esa fecha, el escenario quedaría cerrado para dar inicio a los trabajos de remodelación.

No obstante, Sport Huancayo fue enfático al descartar cualquier modificación en la programación del encuentro y aseguró que recibirá a Universitario en el Estadio IPD de Huancayo. De esta manera, el club ratificó su postura de mantener la localía en su ciudad y espera contar con el respaldo de sus hinchas para este importante compromiso por el Torneo Clausura.