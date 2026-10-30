¿En Lima? Sport Huancayo y los estadios que evalúa para enfrentar a Universitario: "Taquilla"

Universitario de Deportes está concentrado en destacar en la recta final del Torneo Clausura 2026 y seguir firme rumbo al título. Sin embargo, los cremas fueron sorprendidos tras conocerse que se descartó el Estadio IPD de Huancayo para su duelo ante Sport Huancayo por la última fecha. Tras ello, el ‘Rojo Matador’ ya evalúa opciones para ejercer su localía en un partido que puede ser decisivo.

Sport Huancayo y los estadios que evalúa para enfrentar a Universitario

Una gran polémica se ha generado a lo largo de la Liga 1 2026 luego de que algunos equipos modificaran sus localías habituales para enfrentar a Alianza Lima o Universitario. Y, tras conocerse que no podrá jugar en la 'Incontrastable', Sport Huancayo no ha sido ajeno a esta situación.

Precisamente, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta brindó nuevos detalles sobre la elección de la sede para el partido y sorprendió al señalar que, si bien el ‘Rojo Matador’ inscribió a la ciudad de Tarma como su sede alterna, la directiva baraja la posibilidad de trasladar su localía a Cusco o Arequipa.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega y Monumental de la UNSA son opciones para el Sport Huancayo vs Universitario

"El estadio alterno de Sport Huancayo es Tarma. Sin embargo, entiendo que alguien también se ha planteado el hecho de '¿y si vamos a Arequipa o Cusco?', porque son estadios más grandes. Entiendo que la 'U' ha dicho: 'donde quieran ir, no hay ningún problema, pero avísenos para empezar la gestión'. Va a ser altura, eso de Trujillo o cambiar al Monumental no tiene sentido. Creo que si no va a ser Tarma, salvo que por taquilla quieran ir a otro lado, puede ser Cusco o Arequipa", sostuvo.

El hombre de prensa señaló que esta posibilidad estaría influenciada por el aforo del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el Monumental de la UNSA. Sin embargo, fue contundente al señalar que Sport Huancayo está decidido a mantener el factor de la altura a su favor y no disputar este trascendental duelo en Lima o Trujillo.

"La U dijo que si quieren ir a Cusco o Arequipa, no hay ningún problema, porque incluso es más fácil ir directo a esa ciudad que irte a Jauja y de ahí a Tarma. (…). Si no es en Tarma, que es el estadio alterno, va a ser otra ciudad de altura. Se descarta totalmente que se puede jugar en Lima o Trujillo", concluyó el comunicador.

Universitario está a favor de jugar en Cusco o Arequipa ante Sport Huancayo

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que la dirección deportiva de Universitario ha mostrado su disposición a viajar a Cusco o Arequipa si se confirman esas sedes. Esto se debe a que el acceso al estadio de Tarma es más complicado, por lo que incluso les resultaría más conveniente jugar en alguna de las otras ciudades.