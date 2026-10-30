¿Final Alianza Lima vs Universitario? Esto debe pasar para que se repita la definición de 2023

Alianza Lima perdió por 3-2 ante Sporting Cristal y quedó prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Clausura 2026. Tras esto, los blanquiazules deberán mentalizarse en las definiciones por el título nacional si es que no quieren cerrar el año en cero.

En ese sentido, muchos hinchas han empezado a preguntarse, ¿se puede dar una final entre Alianza Lima y Universitario tal como sucedió en 2023? La respuesta es sí. A día de hoy, el cuadro merengue tiene la primera opción para quedarse con el Torneo Clausura porque tiene un partido menos y de ganar todo lo que le resta, se coronará con esta competición.

Y de acuerdo al reglamento de la Liga 1 2026, la única opción para que haya una final directa sin necesidad de semifinales es que tanto el ganador del Torneo Apertura como del Clausura terminen en los dos primeros puestos de la tabla acumulada del fútbol peruano.

De momento, Alianza Lima se mantiene líder de esta tabla con 65 unidades y Universitario marcha segundo, con 56. La idea para que haya un clásico en la definición nacional, es que los cremas ganen el Clausura y terminen en la primera o segunda casilla y que los íntimos también se mantengan en estos puestos.

Alianza Lima ha perdido los 2 clásicos este año.

De lo contrario, si uno de los dos termina saliendo de esta zona, entonces deberá jugar un play-off por semifinales.

¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1?

Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el 3 o 4 de diciembre. En ese caso, las finales se realizarán el 8 y 13 de diciembre.

Si solo se juega la final directa, el primer encuentro se disputará el 29 de noviembre y el duelo para definir al campeón será el 6 de diciembre.