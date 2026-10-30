0

¿Final Alianza Lima vs Universitario? Esto debe pasar para que se repita la definición de 2023

Tras quedar fuera de la lucha por el Torneo Clausura, solo Universitario tiene la opción de llevárselo y enfrentar a Alianza Lima en una final directa.

Gary Huaman
Alianza Lima no ha podido vencer a Universitario en el año.
Alianza Lima no ha podido vencer a Universitario en el año. | Foto: GLR
COMPARTIR

Alianza Lima perdió por 3-2 ante Sporting Cristal y quedó prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Clausura 2026. Tras esto, los blanquiazules deberán mentalizarse en las definiciones por el título nacional si es que no quieren cerrar el año en cero.

Difunden lo dicho entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el Sporting Cristal vs Alianza Lima.

PUEDES VER: Pablo Guede vs Hernán Barcos: revelan las fuertes frases que se dijeron en el Cristal vs Alianza

En ese sentido, muchos hinchas han empezado a preguntarse, ¿se puede dar una final entre Alianza Lima y Universitario tal como sucedió en 2023? La respuesta es sí. A día de hoy, el cuadro merengue tiene la primera opción para quedarse con el Torneo Clausura porque tiene un partido menos y de ganar todo lo que le resta, se coronará con esta competición.

Y de acuerdo al reglamento de la Liga 1 2026, la única opción para que haya una final directa sin necesidad de semifinales es que tanto el ganador del Torneo Apertura como del Clausura terminen en los dos primeros puestos de la tabla acumulada del fútbol peruano.

De momento, Alianza Lima se mantiene líder de esta tabla con 65 unidades y Universitario marcha segundo, con 56. La idea para que haya un clásico en la definición nacional, es que los cremas ganen el Clausura y terminen en la primera o segunda casilla y que los íntimos también se mantengan en estos puestos.

Alianza Lima ha perdido los 2 clásicos este año.

Alianza Lima ha perdido los 2 clásicos este año.

De lo contrario, si uno de los dos termina saliendo de esta zona, entonces deberá jugar un play-off por semifinales.

¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1?

Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el 3 o 4 de diciembre. En ese caso, las finales se realizarán el 8 y 13 de diciembre.

Si solo se juega la final directa, el primer encuentro se disputará el 29 de noviembre y el duelo para definir al campeón será el 6 de diciembre.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima incorpora a campeón del mundo para partido ante Cienciano: "Ya está"

  2. Sporting Cristal es nuevo líder del Torneo Clausura: partidos que le restan para buscar el título

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano