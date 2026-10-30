Reimond Manco cuestionó a Pablo Guede tras altercado con Hernán Barcos: "Eso es sanción"

Alianza Lima perdió por 3-2 en su visita a Sporting Cristal. Los blanquiazules no pudieron ante los rimenses y complicaron seriamente sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura. No obstante, el duelo en el Alberto Gallardo dejó un episodio aparte: el enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos.

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El entrenador íntimo y el delantero celeste, con pasado en Alianza, tuvieron dos altercados. El primero ocurrió durante el partido, cuando ambos se vieron cara a cara y se dijeron de todo. El segundo altercado ocurrió tras el fin del compromiso, cuando se volvieron a encontrar rumbo a los camerinos y protagonizaron una riña más acalorada, donde tuvieron que intervenir jugadores y el comando técnico.

Reimond Manco cuestionó a Pablo Guede tras altercado con Hernán Barcos

Durante la última emisión del programa 'Fuego Cruzado', el exjugador Reimond Manco criticó la actitud de Guede durante y después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. En ese sentido, advirtió que su conducta en el Gallardo es causal de sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

"¿Por qué uno cuando es entrenador o jugador de fútbol tiene que cuidarse mucho con lo que dice?, ¿Guede qué ha dicho en fechas anteriores? Ha dejado entrever que el fixture está acomodado, que los árbitros no están bien, que las decisiones que vienen de arriba están dirigidas. ¿Qué va a decir si no lo sancionan?, ¿Va a decir lo mismo?, ¿Va a agradecer? Porque eso es sanción. Yo creo que no lo sancionan, pero qué va decir", cuestionó.

Pablo Guede y Hernán Barcos se dijeron de todo en el Sporting Cristal vs Alianza Lima

De esta manera, Reimond Manco dejó en evidencia su postura sobre el comportamiento de Pablo Guede en el Alberto Gallardo y consideró que el entrenador de Alianza Lima debería recibir una sanción por lo ocurrido. Ahora queda por conocer si la Comisión Disciplinaria tomará cartas en el asunto tras los incidentes protagonizados con Hernán Barcos.

Pablo Guede y el antecedente que podría perjudicarlo

Recordemos que existe un antecedente reciente en la Liga 1 que podría servir como referencia para resolver este caso. En marzo de 2026, Javier Rabanal (entonces DT de Universitario) y Jairo Concha fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FPF por los incidentes que protagonizaron tras el final del partido entre la 'U' y Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.

Tanto el entrenador como el volante protagonizaron una tensa discusión con hinchas celestes cerca al túnel de los vestuarios. Por esta acción, la Comisión Disciplinaria de la FPF dictó cuatro fechas de suspensión para Rabanal y dos para Concha.