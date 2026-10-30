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Alianza Lima recibe preocupante noticia sobre Jairo Vélez para la recta final del Torneo Clausura
Jairo Vélez encendió las alarmas en Alianza Lima tras salir lesionado ante Sporting Cristal y ahora recibió una preocupante noticia en medio de la recta final del Torneo Clausura.
Alianza Lima perdió por 3-2 ante Sporting Cristal en la fecha 14, quedando relegado en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la derrota no fue lo único que lamentaron los hinchas, ya que Jairo Vélez terminó saliendo de cambio por lesión. Precisamente, los íntimos recibieron una alarmante noticia del volante en plena recta final del campeonato.
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Alianza Lima recibe preocupante noticia sobre Jairo Vélez
Jairo Vélez ha sido uno de los mejores jugadores de Alianza Lima a lo largo de la temporada y es considerado una pieza indiscutible en el esquema táctico de Pablo Guede. Por ello, los hinchas están expectantes por conocer su estado de salud tras la lesión que sufrió.
En ese sentido, el periodista de Líbero Sandro Bazán reveló que el volante ecuatoriano ya pasó por una primera evaluación y, según la primera evaluación, las noticias no son alentadoras para los blanquiazules. De esta manera, el mediocampista tiene altas posibilidades de quedar fuera de la convocatoria para el duelo ante Cienciano.
Jairo Velez puede perderse el partido ante Cienciano y preocupa para la recta final del Clausura
“Jairo Vélez fue evaluado y no son buenas noticias para Alianza Lima. El volante se perdería el encuentro ante Cienciano para que pueda recuperarse de cara a las últimas dos jornadas”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de X.
La intención del comando técnico es darle descanso al 'Lince' para que pueda recuperarse de la mejor manera y estar disponible para los dos últimos partidos del Torneo Clausura.
Números de Jairo Vélez con Alianza Lima
Desde su llegada, Jairo Vélez ha demostrado ser esencial en el funcionamiento colectivo de Alianza Lima, siendo el nexo entre el mediocampo y el ataque. El también volante de la selección peruana ha disputado 30 partidos con los blanquiazules, donde ha conseguido anotar seis goles y brindar nueve asistencias.
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