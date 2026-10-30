Jugador de Sport Huancayo en contra del cambio de localía ante Universitario: "Nuestro estadio"

Falta mucho para que se juegue el Sport Huancayo vs Universitario y el partido ya está dando que hablar. Sucede que en las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló que este partido no se llevará a cabo en el Estadio IPD de Huancayo por algunas remodelaciones de este escenario.

Tras esto, el propio comunicador señaló que el Rojo Matador podría mudar su localía a otras ciudades como Tarma, Cusco o Arequipa. Sin embargo, uno de los jugadores de Sport Huancayo alzó su voz de protesta y señaló que espera que se juegue en el estadio de siempre.

En diálogo con Radio Ovación, el volante Ricardo Salcedo fue consultado sobre si ya tienen información de que no podrán jugar con Universitario en el Estadio IPD de Huancayo y señaló que no han recibido ningún comunicado oficial.

"Mientras no haya nada oficial, la verdad que nosotros pensamos en que vamos a jugar acá y creo que sería lo más correcto. Nuestra localía es acá en Huancayo, este es nuestro estadio y tenemos la convicción de que vamos a jugar acá", expresó el futbolista.

Posibles escenarios para el partido entre Huancayo y Universitario.

¿Por qué Universitario no podrá jugar con el Rojo Matador en el IPD Huancayo?

El periodista Gustavo Peralta reportó que Sport Huancayo no podrá albergar a Universitario en el Estadio IPD de Huancayo durante la última fecha del torneo Clausura, debido al cierre del recinto por trabajos de renovación en la pista atlética. Esta decisión fue tomada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La intervención, que se había postergado desde el año anterior y que incluso se detuvo en abril, finalmente se concretó con la firma del contrato para la ejecución de la obra el miércoles 28 de octubre de 2026. A partir de ese momento, la empresa encargada asumirá la responsabilidad de reemplazar la pista.

La Maratón Internacional de Los Andes, programada para el 8 de noviembre, será la última actividad que se llevará a cabo en el estadio antes de su cierre para iniciar las obras de renovación.

Además, se presenta otro obstáculo, ya que la tribuna Oriente no posee el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), lo que dificulta aún más la posibilidad de utilizar el estadio para el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.