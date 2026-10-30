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Sporting Cristal confirma si pedirán sanción contra Pablo Guede por 'pechar' a Hernán Barcos: "Corresponde"

Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, confirmó si pedirán una fuerte sanción al entrenador de Alianza Lima o no.

Gary Huaman
Julio César Uribe se pronunció sobre el problema entre Guede y Barcos.
Julio César Uribe se pronunció sobre el problema entre Guede y Barcos. | Foto: composición Cristal/L1 Max
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Sporting Cristal derrotó por 3-2 a Alianza Lima, pero el resultado quedó en anécdota debido a la pelea que protagonizaron Hernán Barcos y Pablo Guede. Durante el encuentro, ambos se enfrascaron en una tensa discusión y cuando terminó el partido, fueron a buscarse mientras se dirigían hacia los camerinos.

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Para fortuna de ambas partes, fueron separados por sus compañeros para que la situación no escale a mayores. Un día después de este incidente, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, reveló si es que solicitarán una sanción en contra del entrenador de Alianza Lima.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Pablo Guede?

En diálogo con el programa de YouTube 'Embasados', el 'Diamante' señaló que no puede opinar porque no conoce el trasfondo del problema, pero que Hernán Barcos se portó correctamente en todo momento, a diferencia de Pablo Guede.

No puedo opinar sobre la situación que ha acontecido, porque no conozco el fondo de las cosas. esto es una reacción al pasado y cuando uno no resuelve cosas del pasado, guarda y guardar es malo. Entonces, Hernán, dentro de lo que puede haber expresado, no ha sido agresivo en ningún momento como se ven en las imágenes y ha sido muy correcto profesionalmente”, empezó diciendo.

Luego añadió: “El exabrupto pasa por el técnico de Alianza, que no voy a calificar por respeto a su función, pero sí estar en desacuerdo con todo lo que aconteció después del partido”.

Finalmente, cuando le consultaron sobre si iban a presentar alguna demanda en contra de Guede, Julio César Uriberemarcó que de su parte no habrá ningún movimiento y espera que la Comisión de Disciplina haga su trabajo:

A nosotros no nos corresponde. Es el ente rector, organizador del campeonato sancionar a quienes infringen las normas de conducta. Desde nuestro lado no tenemos nada que agregar”, sentenció.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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