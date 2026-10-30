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La vez que Hernán Barcos dijo que nunca iba a jugar por Sporting Cristal: "La plata no me mueve"
Cuando aún jugaba por FC Cajamarca, Hernán Barcos reveló que no iba a jugar por Sporting Cristal por respeto al hincha de Alianza Lima.
Hernán Barcos es el hombre del momento. El 'Pirata' no solo anotó un gol en la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima, sino que protagonizó una fuerte discusión con el entrenador Pablo Guede y hasta celebró con todo el triunfo celeste.
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Estas dos últimas acciones son las que han golpeado bastante a los hinchas aliancistas, quienes lo consideraban ídolo y que ahora lo han bajado del poster. En ese sentido, varios fanáticos recordaron en redes sociales la vez que el argentino había señalado que nunca iba a jugar ni por Sporting Cristal ni por Universitario de Deportes por respeto a los seguidores íntimos.
Estas declaraciones datan de marzo, cuando Hernán Barcos era futbolista de FC Cajamarca. En ese entonces, fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en 'Enfocados' y, si bien señaló que no había recibido ninguna propuesta de ambos clubes, remarcó que no iba a ponerse la camiseta celeste.
¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Sporting Cristal?
“No. Yo ya trabajé con Autuori, conversé con él, pero en ningún momento me dijeron 'Hernán quqeremos que vengas'. Sinceramente. Especularon la gente, la prensa, pero Cristal nunca se comunicó conmigo y para ser sincero, no sé si hubiese ido. Sinceramente, me hubiese chocado mucho, sé que al hincha también”, empezó diciendo Hernán Barcos sobre una posible llegada a Sporting Cristal en su momento.
Luego, añadió que por respeto al hincha blanquiazul, no iba a jugar por el cuadro celeste: “No es lo mismo salir de Alianza a un club del interior o un rival directo por decirlo así. Y yo, al estar dolido, era fácil me voy al rival y ya, pero no estaba dolido con el hincha. A mí, el hincha me representa y merecen el respeto que uno le da”.
Finalmente, resaltó que la plata no lo mueve en su carrera futbolística: “No hubiese ido a ninguno de los dos grandes. La plata no me mueve. Me mueven los proyectos, las ideas, la gente".
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