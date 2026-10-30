Sporting Cristal está enfocado en pelear el título hasta el final de la temporada y darle una enorme alegría a sus hinchas. Tras la buena racha que atravesaron, los rimenses mantienen vivas sus opciones; sin embargo, la incertidumbre se apoderó de La Florida luego de que el equipo cediera la victoria en su último partido y ponga en riesgo su acceso a los playoffs del campeonato nacional.

Sporting Cristal empató 1-1 en su último partido y preocupa para recta final de la Liga

Las divisiones menores de Sporting Cristal están enfocadas en su participación en la Fase Final de la Liga 3 2026, donde se ubican en el Grupo A y tienen la obligación de quedar entre los dos primeros puestos. Sin embargo, recientemente sufrieron un traspié tras empatar 1-1 ante Unión Santo Domingo por la segunda jornada.

El equipo dirigido por el DT Rubén Díaz empezó el partido con intensidad, aunque recién a los 16 minutos del primer tiempo logró abrir el marcador gracias a un gol de Jair Moretti. El extremo de 19 años recibió el balón al borde del área, se perfiló y anotó el 1-0 con un potente disparo que dejó sin opciones al portero rival.

Sporting Cristal empató 1-1 ante Unión Santo Domingo en la Liga 3

Todo era felicidad en la escuadra rimense, que celebraba el quinto gol del atacante en el campeonato. Sin embargo, Unión Santo Domingo logró igualar el marcador. En la segunda parte, ambos equipos intentaron romper la paridad, pero el resultado ya no volvió a moverse.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Fase Final de la Liga 3

Con este resultado, Sporting Cristal suma cuatro puntos en el Grupo A. Si bien se ubica en el segundo lugar, la reciente victoria de Pacífico FC permitió que ambos equipos queden empatados en puntos. Sin embargo, los rimenses se mantienen por encima gracias a que tienen un gol más en la diferencia de goles. Cabe señalar que deben terminar entre los dos primeros para acceder a los playoffs.

Equipos PJ DG Puntos 1. Unión Santo Domingo* 2 +1 6 2. Sporting Cristal 2 +3 4 3. Pacífico FC* 2 +2 4 4. Cultural Volante 2 -6 0

*Santo Domingo inició la fase con dos puntos de bonificación, mientras que Pacífico FC lo hizo con uno.