Mauro Cantoro cuestionó a Hernán Barcos por celebración tras triunfo de Cristal ante Alianza: "Está mal"

Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal por 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo. Los íntimos complicaron sus aspiraciones a ganar el Torneo Clausura en un partido donde Hernán Barcos aplicó la denominada 'ley del ex' al marcar el segundo tanto cervecero. Justamente, el 'Pirata' sorprendió al celebrar junto a sus compañeros e hinchas al ritmo de un cántico en contra de su ex club. Al respecto, Mauro Cantoro tomó la palabra y cuestionó al experimentado delantero por dicha acción.

Mauro Cantoro cuestionó a Hernán Barcos por polémica celebración tras triunfo de Cristal ante Alianza

Durante la última emisión del programa ‘Desmarcados’, el referente de Universitario fue enfático en señalar que siempre ha defendido a Barcos por su llegada a tienda rimense pese a su pasado blanquiazul y ante la posibilidad de que grite un gol en el partido del último jueves. No obstante, aseguró que el 'Pirata', bicampeón con Alianza Lima y máximo goleador extranjero del club, se equivocó al festejar y saltar al ritmo de un cántico en contra de los blanquiazules.

"Me sorprendió. Así como lo defiendo a Barcos, que en el gol me pareció correcto (no celebrar), es tan importante y tan difícil hacer goles (ante tu ex equipo) y él lo hizo con respeto. Hasta ahí estuvo bien. Después el salto, con el cántico, ustedes saben cómo es el cántico y él saltó. Lo último sí está mal", dijo.

Sporting Cristal ganó 3-2 a Alianza Lima con gol de Hernán Barcos

En ese sentido, Cantoro se puso como ejemplo y fue tajante en señalar que, en su lugar, jamás hubiera celebrado con un cántico en contra de Vélez Sarsfield, club de sus amores: "Si igual le hago un gol a Vélez lo grito. Amo al club, es mi familia, mi casa, me hace acordar mi vida Vélez. Si hago un gol yo lo grito bien, pero una cosa en contra del club, no".

Hernán Barcos y su polémica celebración tras victoria de Sporting Cristal

Finalizado el compromiso en el Alberto Gallardo, Hernán Barcos fue captado celebrando y saltando al ritmo de un cántico sumamente ofensivo para Alianza Lima. Lo cual fue considerado por hinchas blanquiazules como una falta de respeto por su pasado en el club.