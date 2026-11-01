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Se reveló última noticia sobre el estadio de Huancayo y partido con Universitario: "Inhabilitada"

Revelaron dato importante sobre el estadio de Sport Huancayo con miras al partido ante Universitario por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Noticia de último minuto sobre el estadio de Huancayo.
Noticia de último minuto sobre el estadio de Huancayo. | Foto: Sport Huancayo - X.
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Uno de los partidos que promete ser decisivo en la recta final de la Liga 1 2026 es el que protagonizarán Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la fecha número 5 del Torneo Clausura. Si la tendencia se mantiene, ambos podrían definir el título del fútbol peruano cuando se enfrenten dentro de unas semanas. Y en relación con ello, una noticia causó revuelo entre todos los hinchas.

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Resulta que, de acuerdo a información compartida por el conocido periodista Gustavo Peralta, a través de sus redes sociales, hay novedades sobre el estadio de Huancayo. Recordemos que se habló de un posible cambio de localía y generó la molestia de los aficionados, pero luego se confirmó que de todas formas en el encuentro se realizará en la ‘Incontrastable’ para que el ‘Rojo Matador’ aproveche todas sus ventajas.

El IPD confirma las obras en el estadio de Huancayo y agrega que se decidió aplazar el inicio de los trabajos para que Sport Huancayo pueda jugar en la última fecha frente a la ‘U’”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. Así, confirmó lo que se tenía previsto sobre el duelo de Universitario de Deportes.

Universitario, Sport Huancayo, Liga 1

Estadio IPD de Huancayo aplazó sus renovaciones.

Asimismo, informó que la tribuna oriente del recinto deportivo se encuentra, de momento, inhabilitada y puede representar un duro golpe en cuanto a la venta de entradas refiere. Lo cierto es que aún faltan un par de semanas y hay tiempo para que este detalle se solucione, y que haya una fiesta total en Huancayo durante el cierre del Torneo Clausura 2026.

Estadio de Huancayo estará en mantenimiento

Pese a que se aplazó, el Instituto Peruano del Deporte confirmó que se realizará un mantenimiento en el recinto deportivo. “El IPD consideró pertinente iniciar los trabajos una vez finalizada la participación del Club Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura 2026, con el propósito de facilitar que el equipo cumpla con sus partidos programados como local”, indicó en un comunicado de prensa.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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