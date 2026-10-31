Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 EN VIVO: así va durante la fecha 15

Desde este sábado 31 al martes 3 de noviembre se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Sporting Cristal es el líder con 28 unidades, seguido de Sport Huancayo. Sin embargo, detrás se encuentra Universitario con 27 unidades y un partido menos. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados de esta jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 14 12 28 2 Sport Huancayo 14 6 28 3 Universitario 13 9 27 4 Melgar 14 10 26 5 D. Garcilaso 14 11 25 6 Juan Pablo II 14 9 25 7 Alianza Lima 14 7 25 8 Alianza Atlético 14 0 25 9 Cusco FC 14 6 24 10 Sport Boys 13 5 21 11 Atlético Grau 14 -4 18 12 Cienciano 14 -2 17 13 C. Unidos 14 -1 14 14 Los Chankas 14 -16 12 15 FC Cajamarca 14 -11 11 16 ADT 14 -13 10 17 CD Moquegua 14 -14 10 18 UTC* 14 -14 0

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético vs Juan Pablo II | 3.30 p. m.

Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua vs Los Chankas CyC | 11.00 a. m.

Atlético Grau vs Universitario | 3.30 p. m.

Cusco FC vs Sport Boys | 1.15 p. m.

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.

UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre