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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 EN VIVO: así va durante la fecha 15
Entramos en la recta final de la Liga 1 2026 y Sporting Cristal se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Desde este sábado 31 al martes 3 de noviembre se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Sporting Cristal es el líder con 28 unidades, seguido de Sport Huancayo. Sin embargo, detrás se encuentra Universitario con 27 unidades y un partido menos. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados de esta jornada.
PUEDES VER: ¿Final Alianza Lima vs Universitario? Esto debe pasar para que se repita la definición de 2023
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Sporting Cristal
|14
|12
|28
|2
|Sport Huancayo
|14
|6
|28
|3
|Universitario
|13
|9
|27
|4
|Melgar
|14
|10
|26
|5
|D. Garcilaso
|14
|11
|25
|6
|Juan Pablo II
|14
|9
|25
|7
|Alianza Lima
|14
|7
|25
|8
|Alianza Atlético
|14
|0
|25
|9
|Cusco FC
|14
|6
|24
|10
|Sport Boys
|13
|5
|21
|11
|Atlético Grau
|14
|-4
|18
|12
|Cienciano
|14
|-2
|17
|13
|C. Unidos
|14
|-1
|14
|14
|Los Chankas
|14
|-16
|12
|15
|FC Cajamarca
|14
|-11
|11
|16
|ADT
|14
|-13
|10
|17
|CD Moquegua
|14
|-14
|10
|18
|UTC*
|14
|-14
|0
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II | 3.30 p. m.
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua vs Los Chankas CyC | 11.00 a. m.
- Atlético Grau vs Universitario | 3.30 p. m.
- Cusco FC vs Sport Boys | 1.15 p. m.
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
- UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
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