0
EN VIVO
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Bundesliga
EN DIRECTO
Barcelona vs Alavés por LaLiga

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 EN VIVO: así va durante la fecha 15

Entramos en la recta final de la Liga 1 2026 y Sporting Cristal se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Gary Huaman
Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario pelean por el Torneo Clausura.
Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario pelean por el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Desde este sábado 31 al martes 3 de noviembre se realizará la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Sporting Cristal es el líder con 28 unidades, seguido de Sport Huancayo. Sin embargo, detrás se encuentra Universitario con 27 unidades y un partido menos. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y los resultados de esta jornada.

Alianza Lima no ha podido vencer a Universitario en el año.

PUEDES VER: ¿Final Alianza Lima vs Universitario? Esto debe pasar para que se repita la definición de 2023

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Sporting Cristal141228
2Sport Huancayo14628
3Universitario13927
4Melgar141026
5D. Garcilaso141125
6Juan Pablo II14925
7Alianza Lima14725
8Alianza Atlético14025
9Cusco FC14624
10Sport Boys13521
11Atlético Grau14-418
12Cienciano14-217
13C. Unidos14-114
14Los Chankas14-1612
15FC Cajamarca14-1111
16ADT14-1310
17CD Moquegua14-1410
18UTC*14-140

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II | 3.30 p. m.

Domingo 1 de noviembre

  • CD Moquegua vs Los Chankas CyC | 11.00 a. m.
  • Atlético Grau vs Universitario | 3.30 p. m.
  • Cusco FC vs Sport Boys | 1.15 p. m.

Lunes 2 de noviembre

  • Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
  • UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario sufre inesperadas cuatro bajas para el partido ante Atlético Grau por el Clausura

  2. Alianza Lima incorpora a campeón del mundo para partido ante Cienciano: "Ya está"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano