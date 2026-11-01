Liga 1: los clubes que ya están descendidos a tres fechas de culminar el Clausura

Faltan tres jornadas para que termine la temporada regular de la Liga 1, ya que probablemente luego se jueguen los playoffs por el título nacional. En esa línea, en pleno momento clave del Torneo Clausura, ya existen clubes que han descendido oficialmente a la Liga 2 del 2027 y, a continuación, te contamos de qué instituciones deportivas se trata.

La parte baja de la tabla de posiciones está más ajustada que la disputa por el título, sobre todo teniendo en cuenta que son dos los elencos que perderán la categoría al término de la campaña. De momento, solo un club ha confirmado su presencia en la segunda división del fútbol peruano el año entrante.

Clubes descendidos a la Liga 2 2027

Nos referimos a UTC, que tiene 13 puntos a falta de nueve por disputarse y marcha en la última casilla del acumulado, con 13 unidades menos que FC Cajamarca, penúltimo en la clasificación anual de la Liga 1. Ahora, únicamente falta definir cuál será el equipo que lo acompañará.

UTC descendió a la Liga 2.

FC Cajamarca tiene 16 unidades, CD Moquegua 29 y ADT también 29, por lo que a falta de dos semanas para que termine la Liga 1 cualquier cosa puede pasar. Entre esos tres elencos saldrá el segundo descendido a la Liga 2 para la temporada 2027.

Vale precisar que en su momento UTC sufrió la resta de 10 puntos en la tabla de posiciones acumulada del fútbol peruano, lo que fue determinante para que se consume su descenso a la segunda división. Sport Boys es otro club que perdió unidades, pero su buena temporada hizo que no se vea comprometido con la baja.