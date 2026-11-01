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Asesor de la 'U' descarta que el club pida sanción tras pelea entre Guede y Barcos: "No es nuestro partido"
Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, rompió su silencio sobre el altercado entre Pablo Guede y Hernán Barcos y reveló la postura del club crema.
La victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima trajo varios pasajes memorables tanto dentro como fuera de la cancha, pero sin duda, uno de los más recordados es el fuerte altercado que protagonizaron Pablo Guede y Hernán Barcos durante y después del partido. Al respecto, Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario de Deportes, rompió su silencio y reveló la postura del club ante esta situación y descartó que pidan sanción para el técnico aliancista.
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Asesor Legal de la 'U' descartó pedir sanción tras pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos
En declaraciones para Jax Latin Media, el asesor legal de la institución merengue fue enfático al señalar que el club se mantiene enfocado en los partidos que le restan por el Torneo Clausura para escalar a la cima y luchar por el ansiado tetracampeonato. En ese sentido, precisó que no están atentos a los conflictos que ocurran con los rivales directos.
"No es nuestro roche, no es nuestro partido. Nosotros nos preocupamos de nosotros nomás. No es nuestro partido, ¿Para qué opinar de eso?. Que ellos vean su partido y que vean lo que pasó entre ellos. No es nuestro partido, no es nuestro roche, no es nuestra fiesta, ¿Para qué vamos a meternos por ahí?", señaló Gilabert antes de partir rumbo a Trujillo junto a la delegación crema.
Video: Jax Latin Media
De esta manera, Universitario marcó distancia de la polémica protagonizada por Pablo Guede y Hernán Barcos, dejando en claro que no tiene intención de involucrarse en el conflicto. El cuadro crema mantiene toda su atención en el Torneo Clausura, donde buscará aprovechar las últimas jornadas para alcanzar el primer lugar y luchar por el tetracampeonato.
Pablo Guede y Hernán Barcos se dijeron de todo en el Sporting Cristal vs Alianza Lima
Como se recuerda, el partido del último jueves en el Alberto Gallardo tuvo como protagonistas a Pablo Guede y Hernán Barcos. El DT argentino y el ‘Pirata’ se dijeron de todo en pleno enfrentamiento por la fecha 15 del Torneo Clausura. Tras finalizar el compromiso, Guede buscó al delantero en exteriores de los camerinos para ‘pechearlo’ y continuar la riña, que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la oportuna intervención del resto de futbolistas.
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