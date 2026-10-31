Raúl Ruidíaz recibió terrible noticia previo al duelo ante Universitario con Atlético Grau

Atlético Grau afrontará una ausencia relevante para su próximo encuentro ante Universitario de Deportes: Raúl Ruidíaz no podrá jugar el partido, que se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo, a causa de una lesión. De este modo, el técnico Gerardo Ameli perderá a una de sus principales alternativas en ataque en un momento delicado para el conjunto piurano.

Raúl Ruidíaz recibió mala noticia en Atlético Grau previo al duelo ante Universitario de Deportes

El periodista Ernesto Macedo dio a conocer en sus redes sociales que Ruidíaz no estará disponible para Atlético Grau por una lesión, de cara al encuentro ante Universitario por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La ausencia de la 'Pulga' representa un duro golpe para los albos, que se encuentran peleando por alejarse de la zona de descenso. Además, el delantero cuenta con una historia especial frente al conjunto crema, al que ya sabe cómo hacerle daño gracias a su capacidad para definir en los últimos metros.

Raúl Ruidíaz no jugará con Atlético Grau ante Universitario por lesión

De hecho, Ruidíaz se convirtió en el protagonista negativo para Universitario en el más reciente cruce entre ambos conjuntos. En mayo de 2026, por el Torneo Apertura, el delantero marcó el único tanto del encuentro y selló el triunfo de Atlético Grau por 1-0 en el estadio Monumental.

¿Cuándo fue el último partido de Raúl Ruidíaz con Atlético Grau?

El último partido en el que disputó Raúl Ruidíaz se jugó el 8 de octubre, fecha en la que Atlético Grau empató 0-0 ante Los Chankas en Piura por el Torneo Clausura. Desde entonces, no ha vuelto a ser citado y, frente a Universitario, completará su cuarto compromiso consecutivo sin sumar minutos con el conjunto norteño. A partir de ahora, además, su lesión también le impedirá disputar un duelo con un matiz especial frente a su exequipo.