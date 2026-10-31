Edison Flores dio firme opinión sobre el Universitario vs Atlético Grau: "Va a ser una final"

Universitario visitará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los cremas, que tienen pendiente su partido ante Sport Boys por la fecha 14, buscarán dar el golpe en Trujillo aprovechando la reciente derrota de Alianza Lima y el empate de Melgar. A pocas horas del trascendental compromiso, Edison Flores tomó la palabra y dejó una firme opinión sobre la importancia de sumar puntos ante el 'Patrimonio de Piura'.

Edison Flores dio firme opinión en la previa del Universitario vs Atlético Grau

En declaraciones a la prensa, el popular 'Orejas' aseguró que el partido de este domingo, así como los que restan del Clausura, son asumidos como una final cada una, debido a la importancia de cada punto y lo apretado que está la tabla de posiciones en esta recta final del campeonato peruano.

"Es un partido muy importante con un rival muy difícil. Vamos con el fin de poder hacer un buen partido para poder conseguir lo que nosotros queremos, seguir y estar peleando hasta el final, porque esto está muy apretado. Vamos a dar lo mejor. Toca un nuevo partido, dependemos de nosotros. Este domingo va a ser una final para nosotros y va a ser con un gran equipo", dijo.

Respecto a la polémica que surgió sobre el fuerte altercado entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el Sporting Cristal vs Alianza Lima, Flores evitó entrar en polémicas y señaló que la postura del club es y seguirá siendo la de luchar por sus objetivos sin prestar atención a conflictos ajenos: "No nos metemos en esa parte", añadió.

De esta manera, Edison Flores dejó en claro que Universitario afrontará el compromiso ante Atlético Grau con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Los cremas saben que no tienen margen de error en esta recta final de la temporada.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

Vale resaltar que el encuentro entre Universitario y Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura está programado para este domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.