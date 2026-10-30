Universitario vs Olva Latino EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan y dónde ver

Momento de disfrutar uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 entre Universitario vs Olva Latino en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a partir de las 7.00 pm. hora peruana con la transmisión de Latina TV.

Universitario llega en un gran momento a este compromiso. Las dirigidas por Francisco Hervás mantienen puntaje perfecto tras conseguir dos victorias consecutivas por 3-0 ante Deportivo Soan y Deportivo Wanka. Además, las 'Pumas' cuentan con un plantel reforzado con Aixa Vigil y Claudia Palza, por lo que buscarán ratificar su condición de candidatas al título y defender el liderato del campeonato.

Por su parte, Olva Latino afronta el encuentro con la motivación de haber conseguido su primera victoria en el certamen, luego de superar por 3-0 a Perú Sub-19, con parciales de 25-14, 26-24 y 25-11. Las dirigidas por su comando técnico intentarán dar el golpe ante uno de los favoritos y conseguir un resultado que les permita acercarse a los primeros puestos. Será una prueba exigente para las 'Latinas', que tendrán que mostrar su mejor versión para frenar el buen arranque de las cremas.

Universitario anuncia su partido ante Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo juega Universitario vs Olva Latino?

El partido de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 entre Universitario vs Olva Latino se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las 'Pumas' van en busca de tercera

¿A qué hora juega Universitario vs Olva Latino?

Este duelo entre 'Pumas' y 'Latinas' inicia a partir de las 7.00 pm. hora local. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 8.00 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9.00 pm.

¿Dónde ver Universitario vs Olva Latino?

La transmisión del partido entre Universitario vs Olva Latino por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley se verá por la señal abierta de Latina TV (Canal 2). Asimismo, puedes sintonizarlo por internet en la página web oficial del canal en mención.