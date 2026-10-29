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Alianza Lima presentó un reclamo contra Regatas Lima por alinear 4 extranjeras y pide ganar 3-0

A pesar de haber ganado por 3-2, Alianza Lima presentó un reclamo ante la FPV en contra de Regatas Lima y pidió ganar el partido por 3-0.

Gary Huaman
Alianza Lima derrotó pór 3-2 a Regatas Lima por la segunda jornada.
Alianza Lima derrotó pór 3-2 a Regatas Lima por la segunda jornada. | Foto: Liga Peruana de Vóley
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En la previa del inicio de la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, Alianza Lima hizo un reclamo oficial ante la Federación Peruana de Vóley (FPV) en contra de Regatas Lima por alineación indebida de cuatro extranjeras en cancha durante el partido pasado.

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A pesar de que las íntimas ganaron por 3-2, la intención de las tricampeonas es que sancionen al cuadro regatino y le den como ganador por un marcador de 3-0 y, por ende, sumen tres puntos en la tabla a diferencia de los dos que sumaron por haber ganado en cinco sets.

Que, en tiempo y forma del Reglamento General de la Federación Peruana de Voleibol, y conforme a la sección “Autoridades – Comité de Reclamos” de las Bases de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, interponemos RECLAMO contra el CLUB DE REGATAS LIMA por haber alineado cuatro (4) jugadoras extranjeras simultáneamente en el campo de juego durante el cuarto set del encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 contra nuestra institución (Partido N.° 9, Fecha 2, Polideportivo de Villa El Salvador)”, empieza el comunicado de Alianza Lima. Luego, solicitan los siguientes puntos:

  • Declare FUNDADO el presente reclamo
  • Determine que la alineación de cuatro (4) jugadoras extranjeras en campo por parte del Club de Regatas Lima constituye infracción grave a las Bases de la LPV 2026/2027 y al Reglamento General de la FPV.
  • Declare PERDEDOR del encuentro al Club de Regatas Lima, en aplicación del artículo 361, literal a) del Reglamento General de la FPV, y registre la victoria del Club Alianza Lima con marcador oficial de 3-0 (25-0, 25-0, 25-0), con la asignación de tres (3) puntos a nuestra institución y cero (0) puntos al club infractor.
  • Actualice la tabla oficial de posiciones y las estadísticas del torneo.
  • Disponga el reembolso de la tasa abonada por nuestra institución, en los términos previstos en las Bases.
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima derrotó pór 3-2 a Regatas Lima por la segunda jornada.

Actualmente, Alianza Lima se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones con cuatro unidades, detrás de Universitario y San Martín a la espera de la resolución de la FPV.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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