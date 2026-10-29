Se confirmó cambió de fecha de partido de Alianza Lima por la liga: conoce los detalles

Alianza Lima tiene como objetivo conquistar todos los títulos en los torneos que compite. Si bien el premio mayor es la Liga 1, el primer trofeo de la temporada ya está en sus vitrinas tras conquistar el título de la Liga Peruana de Vóley, donde es vigente tricampeón. A propósito de este torneo, se acaba de confirmar un cambio de fecha en un partido oficial de las íntimas.

La organización de la Liga Peruana de Vóley anunció que el cuadro blanquiazul deberá adelantar su compromiso correspondiente a la fecha 10 de la primera fase del certamen. Por lo que se confirmó que el partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Wanka se jugará el miércoles 18 de noviembre, a partir de las 5.30 p. m. local.

Se reprogramó partido de la Liga Peruana de Vóley

El motivo de esta reprogramación es la participación del equipo victoriano en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Esta nueva edición de la cita máxima del deporte de la net alta se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre en la ciudad de São Paulo, Brasil, reuniendo a las mejores escuadras del planeta.

Por segundo año consecutivo, el conjunto blanquiazul dirá presente en la competencia de clubes más prestigiosa del vóley mundial. Este hito ratifica el gran momento institucional y deportivo que atraviesa el cuadro victoriano, consolidándolo como el principal referente de la disciplina a nivel nacional e intercontinental.

El equipo dirigido por Alejandro Schneider viene de conseguir dos victorias ajustadas en lo que va de la campaña, destacando el reciente triunfo 3-2 ante Regatas Lima en una nueva edición del clásico moderno del vóley peruano. Tras esta modificación de fixture, el sexteto íntimo enfoca la mirada en su compromiso de este domingo 1 de noviembre, donde se enfrentará a Circolo Sportivo Italiano.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

Toda la acción del torneo va en vivo por la pantalla de Latina, su app y la web oficial. De igual forma, los partidos se podrán seguir desde el Facebook de la Liga Peruana de Vóley.