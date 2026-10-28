Figura brasileña le apuntó la placa a Alianza Lima y advirtió con ganarles: "Podemos"

Este fin de semana se realizará uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: Alianza Lima vs Círcolo Sportivo Italiano.

Las tricampeonas suman dos victorias consecutivas en el torneo, pero han ganado estos encuentros sufriendo por 3-2 cada uno, mientras que Círcolo perdió en el debut y viene de imponerse por 3-2 ante Deportivo Géminis.

En ese sentido, Mariane Casas, figura brasileña del conjunto de Pueblo Libre, señaló que el partido de este domingo va a ser bastante duro, pero al igual que ellas, las blanquiazules también están empezando a conectarse como grupo.

"No podemos nunca subestimar a nuestros adversarios. Lo que pasa con nosotras pasa con Alianza también, porque ha cambiado mucho el equipo de Alianza y ha cambiado mucho el equipo de Circolo. Entonces, como nosotras, ellas están entrando en conexión. Creo que va a ser duro también el domingo", empezó declarando Casas en diálogo con Latina Deportes.

Luego, añadió que aguarda que sea un partido de cinco sets: "Claro que sí va a ser un partido largo. Yo creo que será muy duro. Ya está mentalizado en mi cabeza, seguro y tranquilo".

Cuando le preguntaron por las recientes actuaciones de Alianza Lima, la brasileña recordó lo que hizo Rebaza Acosta al llevarlas hasta el quinto set y aseguró que ellas también pueden hacer lo mismo.

"El trabajo de Rebaza contra Alianza fue muy impecable y espectacular. Ahora ellas están con todo. Ante Alianza es posible ganar, si Rebaza puede, nosotras podemos y así todas piensan lo mismo", sentenció.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.