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Figura brasileña le apuntó la placa a Alianza Lima y advirtió con ganarles: "Podemos"
Alianza Lima enfrentará a Círcolo Sportivo Italiano en un partidazo por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley.
Este fin de semana se realizará uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: Alianza Lima vs Círcolo Sportivo Italiano.
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Las tricampeonas suman dos victorias consecutivas en el torneo, pero han ganado estos encuentros sufriendo por 3-2 cada uno, mientras que Círcolo perdió en el debut y viene de imponerse por 3-2 ante Deportivo Géminis.
En ese sentido, Mariane Casas, figura brasileña del conjunto de Pueblo Libre, señaló que el partido de este domingo va a ser bastante duro, pero al igual que ellas, las blanquiazules también están empezando a conectarse como grupo.
"No podemos nunca subestimar a nuestros adversarios. Lo que pasa con nosotras pasa con Alianza también, porque ha cambiado mucho el equipo de Alianza y ha cambiado mucho el equipo de Circolo. Entonces, como nosotras, ellas están entrando en conexión. Creo que va a ser duro también el domingo", empezó declarando Casas en diálogo con Latina Deportes.
Luego, añadió que aguarda que sea un partido de cinco sets: "Claro que sí va a ser un partido largo. Yo creo que será muy duro. Ya está mentalizado en mi cabeza, seguro y tranquilo".
Cuando le preguntaron por las recientes actuaciones de Alianza Lima, la brasileña recordó lo que hizo Rebaza Acosta al llevarlas hasta el quinto set y aseguró que ellas también pueden hacer lo mismo.
"El trabajo de Rebaza contra Alianza fue muy impecable y espectacular. Ahora ellas están con todo. Ante Alianza es posible ganar, si Rebaza puede, nosotras podemos y así todas piensan lo mismo", sentenció.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta?
El partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.
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