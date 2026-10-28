0
EN VIVO
Tabla del acumulado de la Liga 1 2026
ATENCIÓN
Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Figura brasileña le apuntó la placa a Alianza Lima y advirtió con ganarles: "Podemos"

Alianza Lima enfrentará a Círcolo Sportivo Italiano en un partidazo por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Alianza Lima viene de vencer por 3-2 a Regatas Lima.
Alianza Lima viene de vencer por 3-2 a Regatas Lima. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Este fin de semana se realizará uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: Alianza Lima vs Círcolo Sportivo Italiano.

Continúa la acción de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 3 y dónde ver partidos del torneo

Las tricampeonas suman dos victorias consecutivas en el torneo, pero han ganado estos encuentros sufriendo por 3-2 cada uno, mientras que Círcolo perdió en el debut y viene de imponerse por 3-2 ante Deportivo Géminis.

En ese sentido, Mariane Casas, figura brasileña del conjunto de Pueblo Libre, señaló que el partido de este domingo va a ser bastante duro, pero al igual que ellas, las blanquiazules también están empezando a conectarse como grupo.

"No podemos nunca subestimar a nuestros adversarios. Lo que pasa con nosotras pasa con Alianza también, porque ha cambiado mucho el equipo de Alianza y ha cambiado mucho el equipo de Circolo. Entonces, como nosotras, ellas están entrando en conexión. Creo que va a ser duro también el domingo", empezó declarando Casas en diálogo con Latina Deportes.

Luego, añadió que aguarda que sea un partido de cinco sets: "Claro que sí va a ser un partido largo. Yo creo que será muy duro. Ya está mentalizado en mi cabeza, seguro y tranquilo".

Cuando le preguntaron por las recientes actuaciones de Alianza Lima, la brasileña recordó lo que hizo Rebaza Acosta al llevarlas hasta el quinto set y aseguró que ellas también pueden hacer lo mismo.

"El trabajo de Rebaza contra Alianza fue muy impecable y espectacular. Ahora ellas están con todo. Ante Alianza es posible ganar, si Rebaza puede, nosotras podemos y así todas piensan lo mismo", sentenció.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 3 y dónde ver partidos del torneo

  2. Alianza Lima vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el 'clásico moderno'

  3. Alianza Lima venció 3-2 a Regatas en el clásico por la Liga Peruana de Vóley

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano