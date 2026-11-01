0
EN VIVO
Previa Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura
EN DIRECTO
Previa Boca Juniors vs River Plate por Liga Profesional

Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau: "Será un gran día"

El delantero, con pasado en Universitario, no podrá jugar ante su ex equipo por lesión, pero sorprendió a sus seguidores con una publicación que encendió las redes.

Eduardo Chirinos
Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau
Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Atlético Grau recibirá a Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura. El ‘Patrimonio de Piura’ ejercerá su localía en la ciudad de Trujillo, con la esperanza de quedarse con los tres puntos ante los cremas, que luchan por alcanzar el primer lugar del certamen. Para este encuentro, los dirigidos por Gerardo Ameli no contarán con Raúl Ruidíaz por lesión. No obstante, la ‘Pulga’ ya vive su partido aparte ante su ex equipo y dejó un picante mensaje en sus redes sociales.

Universitario busca asegurar a ex Alianza Lima para el 2027

PUEDES VER: Ex Alianza Lima confirmó negociaciones con Universitario para el 2027: "Estamos conversando"

Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau

A pocas horas del esperado enfrentamiento, Raúl Ruidíaz, campeón nacional con el cuadro crema en 2009 y 2013, utilizó sus historias de Instagram para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una alusión al partido de este domingo: "Hoy será un gran día", escribió el delantero junto a una fotografía.

Raúl Ruidíaz, Universitario, Atlético Grau

El mensaje de Raúl Ruidíaz previo al Universitario vs Atlético Grau

De esta manera, Raúl Ruidíaz calentó la previa del enfrentamiento entre Atlético Grau y Universitario, pese a que no podrá estar presente por lesión. El delantero seguirá de cerca el compromiso ante su exequipo, que buscará una victoria en Trujillo para seguir escalando posiciones.

Recordemos que ambos equipos ya se enfrentaron este 2026. Justamente, Raúl Ruidíaz se convirtió en el antagonista de la 'U' al marcar el único tanto del partido en el Estadio Monumental para darle el triunfo a los piuranos por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Vale resaltar que el último partido de Ruidíaz con camiseta de Atlético Grau se dio el pasado 8 de octubre, en el empate sin goles con Los Chankas por la fecha 11 del Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

El partido de Universitario vs Atlético Grau está programado para este domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Alianza Lima confirmó negociaciones con Universitario para el 2027: "Estamos conversando"

  2. Cristal tomó fuerte postura con Hernán Barcos tras cruce con Guede: "Me solidarizo con el fútbol"

  3. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca y dónde ver partido por Liga 1?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano