Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau: "Será un gran día"

Atlético Grau recibirá a Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura. El ‘Patrimonio de Piura’ ejercerá su localía en la ciudad de Trujillo, con la esperanza de quedarse con los tres puntos ante los cremas, que luchan por alcanzar el primer lugar del certamen. Para este encuentro, los dirigidos por Gerardo Ameli no contarán con Raúl Ruidíaz por lesión. No obstante, la ‘Pulga’ ya vive su partido aparte ante su ex equipo y dejó un picante mensaje en sus redes sociales.

Raúl Ruidíaz dejó picante mensaje previo al Universitario vs Atlético Grau

A pocas horas del esperado enfrentamiento, Raúl Ruidíaz, campeón nacional con el cuadro crema en 2009 y 2013, utilizó sus historias de Instagram para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una alusión al partido de este domingo: "Hoy será un gran día", escribió el delantero junto a una fotografía.

El mensaje de Raúl Ruidíaz previo al Universitario vs Atlético Grau

De esta manera, Raúl Ruidíaz calentó la previa del enfrentamiento entre Atlético Grau y Universitario, pese a que no podrá estar presente por lesión. El delantero seguirá de cerca el compromiso ante su exequipo, que buscará una victoria en Trujillo para seguir escalando posiciones.

Recordemos que ambos equipos ya se enfrentaron este 2026. Justamente, Raúl Ruidíaz se convirtió en el antagonista de la 'U' al marcar el único tanto del partido en el Estadio Monumental para darle el triunfo a los piuranos por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Vale resaltar que el último partido de Ruidíaz con camiseta de Atlético Grau se dio el pasado 8 de octubre, en el empate sin goles con Los Chankas por la fecha 11 del Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

El partido de Universitario vs Atlético Grau está programado para este domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.