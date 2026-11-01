Ex Alianza dejó impactante mensaje sobre victoria de Cristal: “Celebran como si hubieran campeonado”

La victoria de Sporting Cristal por 3-2 sobre Alianza Lima, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, continúa generando repercusiones. El resultado conseguido en el estadio Alberto Gallardo también despertó comentarios por la celebración del conjunto celeste, en una escena que tuvo a Hernán Barcos como uno de sus protagonistas. En este sentido, una exfigura del elenco íntimo se pronunció sobre el tema señalando que los rimeneses luego del partido celebraron como si hubieran campeonado. El jugador del que hablamos es: Christian Ramos.

Christian Ramos dejó impactante mensaje sobre victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima

Durante la reciente emisión del programa 'La Jugada Good', Ramos y Jair Céspedes protagonizaron un intercambio de opiniones con posturas diferentes. La discusión surgió luego de que el exlateral izquierdo expresaria իր satisfacción por el triunfo de Cristal, mientras que 'La Sombra' respondió poniendo el foco en el rendimiento de Alianza a lo largo de la temporada.

Video: La Jugada Good

Ante ello, el actual jugador de Deportivo Municipal lanzó un picante comentario sobre el presente de los celestes. "Aparte, con toda sinceridad, parecía que Cristal hubiera campeonado, y ha ganado un partido. En Cusco no le ganaron a nadie. Ustedes tenían que haber ganado a Cusco FC, porque este partido puedes ganar o perder, pero a Cusco FC no le ganaron".

Ramos también expresó su desacuerdo con los cánticos dirigidos a Hernán Barcos, quien marcó uno de los goles de los celestes frente a su antiguo equipo. "Le estás haciendo un ídolo, ¿de qué estamos hablando?", expresó.

Equipos donde jugó Christian Ramos

Cabe precisar que el defensor fue formado en Sporting Cristal, llegando con este mismo equipo a debutar en la primera división.