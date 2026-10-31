Emanuel Herrera, ex Cristal, sorprende al burlarse de Alianza: "Si en este Hallowen quieres asustarlos"

El triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Lima sigue generando reacciones entre los hinchas y distintas figuras vinculadas al fútbol peruano. En medio de las celebraciones por la victoria celeste y aprovechando que este sábado 31 de octubre se celebra Halloween, Emanuel Herrera, exdelantero del cuadro rimense, sorprendió en redes sociales con un mensaje dirigido al conjunto blanquiazul que no tardó en llamar la atención.

Emanuel Herrera, ex Sporting Cristal, sorprende al burlarse de Alianza Lima

El exdelantero argentino, mediante sus redes sociales, no dudó en republicar un mensaje de una hinchada, en el que se veía una recopilación de goles que les ha hecho tras su paso por el Rímac, a los íntimos. Sin embargo, dentro del video se puede leer un texto, señalando que si quieres asustar a los hinchas del equipo blanquiazul, debes vestirte de él.

“Y en este Hallowen, si quieres asustar a los de Alianza Lima, busca tu disfraz del Tanque Herrera”, fue el sarcástico mensaje que compartió el argentino.

¿Cómo le fue a Emanuel Herrera en Sporting Cristal?

Durante su etapa en Sporting Cristal, Emanuel Herrera se convirtió en uno de los delanteros más destacados del equipo celeste gracias a su capacidad goleadora. El atacante disputó un total de 93 partidos oficiales, en los que consiguió marcar 70 goles y brindar 18 asistencias, cifras que reflejan su importante aporte ofensivo durante su paso por el club rimense.

Emanuel Herrera logró 70 goles con Sporting Cristal

Trayectoria de Emanuel Herrera

El exdelantero argentino de amplia trayectoria internacional ha pasado por distintos clubes de Sudamérica, México y Europa. En el fútbol peruano, su nombre quedó especialmente ligado a Sporting Cristal, equipo con el que tuvo una etapa destacada entre 2018 y 2021. Posteriormente, también defendió las camisetas de Argentinos Juniors y Celaya, antes de regresar al Perú para incorporarse a Universitario de Deportes.

Su paso por el conjunto crema se produjo durante la temporada 2023, cuando llegó procedente del cuadro mexicano Celaya. Después de esa experiencia, continuó su carrera en Ñublense de Chile, Quilmes de Argentina y Deportes La Serena, club al que llegó en febrero de 2026.